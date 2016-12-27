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Uşak polisi 26 kilo esrar ele geçirdi



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak polisi kent girişinde yaptığı yol uygulamasında bir yolcu otobüsünde 26 kilo 720 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri kent girişinde yol uygulaması esnasında şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsü durdurdu. Durdurulan otobüste uyuşturucu arama köpeği Tora ile birlikte yapılan aramada; bagaj kısmında bulunan 2 valiz içerisinde streç filme sarılı vaziyette toplam 26 kilo 720 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan, S.Ü. (31) ve M.Ü. (30) isimli şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(EÖ-İK)



27.12.2016 01:41:21 TSI

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