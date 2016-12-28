YEREL HABERLER / HATAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İhtiyaç sahibi 230 öğrenciye kışlık yardımı

İhtiyaç sahibi 230 öğrenciye kışlık yardımı



(Fotoğraflı)



Mustafa Mert

HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde özel bir hastane ve personellerinden 23 Nisan İlkokulu'nda eğitim gören 230 öğrenciye, kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

Çocukların sevinçle karşıladığı malzemeler; İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Alattin Kılıç, 23 Nisan İlkokulu Müdürü İmadeddin Oğuz ve özel hastanenin yöneticilerinin de katıldığı programla dağıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Alattin Kılıç, ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunan hastane yönetimine ve personellerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

(MSM-Y)



28.12.2016 11:42:37 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER