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GTO'da yeni yönetim kurulu görev dağılımı belirlendi



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meclisinin 23 Aralık'ta yaptığı seçimlerde Şevket Beyhan Hıdıroğlu başkanlığında seçilen yeni yönetim kurulunda görev dağılımı belirlendi.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Beyhan Hıdıroğlu başkanlığında gerçekleştirilen yeni yönetim kurulunun ilk toplantısında, yönetim kurulu başkan yardımcıları ve sayman üye belirlendi.

GTO Başkan yardımcıları Fatih Mehmet Güllüoğlu ve Sadık Koçak olurken, sayman üyeliğe de Mustafa Sami Akay getirildi. GTO yönetim kurulu üyeleri ise İbrahim Halil Zengin, Hüseyin Hüsnü Özgüler, Ömer Faruk Melekoğlu, Kamil Tosun, Murat Karakaş, Mehmet Bülent Evyapan ve Mustafa Zor'dan oluştu.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Şevket Hıdıroğlu, yaptığı açıklamada, birlik ve beraberliğe en üst seviyede önem verdiklerini ve bu birlikteliğin şehre çok şey kazandıracağına inandıklarını belirtti.

Köklü bir geçmişe sahip olan Oda'nın bugüne kadar birbirinden önemli çalışmalara imza attığını hatırlatan Hıdıroğlu, hedeflerinin yapılan çalışmaları daha da ileriye taşımak olduğunu, bunu başarmak için de tüm üyelerle birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını ifade etti. Ortak akla ve istişare kültürüne önem verdiklerini vurgulayan Hıdıroğlu, şehrin ve ülkenin geleceğine katkı sağlamak için çalışacaklarını kaydetti.

Hıdıroğlu, Oda'nın seçim sürecinde Geçici Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Settar Konukoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Taner Özdurak, Enver Koçak, Kürşat Göncü, Ahmet Eviz'e teşekkür etti.

Ayrıca tüm oda çalışmalarında büyük fedakarlıklar göstererek çalışan GTO Genel Sekreteri Halil Göçer'e Odaya sağladığı katkılar dolayısıyla teşekkür eden Hıdıroğlu, "Göçer'e, GTO çatısı altında bugüne kadar hayata geçirilen projelere ve tüm Türkiye'ye örnek olan çalışmalara sağlamış olduğu katkılar dolayısıyla teşekkür ediyorum. Odanın bugüne gelmesinde verdiği emekler unutulamaz. 34 yılını Gaziantep Ticaret Odasına veren eski genel sekreterimiz İbrahim Halil Göçer'e bundan sonraki iş ve sosyal hayatında başarılar diliyorum" dedi.

(BRN-Y)



28.12.2016 11:44:52 TSI

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