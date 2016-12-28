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Demirci'den Halep'e 600 çuval un



(Fotoğraflı)



Kamil Akyol

MANİSA (İHA) - Beşir Derneği Demirci İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen "Halep için Uzat Elini" yardım kampanyasında toplanan 600 çuval un Haleplilere gönderildi.

Hayırseverlerin verdiği 600 çuval un ve insani yardım malzemelerinin yüklendiği TIR, Demirci Ticaret ve Kültür Merkezi önünde düzenlenen törenle Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Belediye Başkanı Selami Selçuk cemaatlerin iktidara ortak olmak, kendilerine ticari imkanlar sağlamak için değil, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için çaba göstermesi gerektiğini söyleyerek, "Dünyanın neresinde bir problem varsa biz o problemin çözülmesi noktasında kendimizi mesul hisseden medeniyetin çocuklarıyız." dedi.

(KA-SC)



28.12.2016 11:47:16 TSI

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