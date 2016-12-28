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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Yeni yılda saçlarınızı ödüllendirin

28 Aralık 2016 Çarşamba, 11:49
Yeni yılda saçlarınızı ödüllendirin
Yeni yılda saçlarınızı ödüllendirin

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Erkeklerde görülen en sık ve can sıkıcı sorunlardan birisinin saç dökülmesi olduğunu ifade eden Saç Ekim koordinatörü Engin Sönmez, "Yeni yılda saçlarınızı ödüllendirin" dedi.
Hairestetik Turkey Saç Ekim koordinatörü Engin Sönmez, saç ekiminin yaşın ilerlemesi, stres ve genetik yatkınlıklar sonucu dökülen saçların tedavisi olduğunu belirterek, "Saçların dökülmesi sonucu oluşan öz güven eksikliği, sosyal çevrenin olumsuz yönde etkilemeleri ile birlikte saç ekimine karar verilir. Bu nedenle bunları geride bırakarak kendinize yeni yılda küçük bir hediye ile ödüllendirin." diye konuştu.
Saç dökülmesi hususunda bilgi veren Sönmez, "En sık görülen erkek tipi saç dökülmesi olup, erkeklerdeki dökülmelerin yüzde 95'i kadınlarda ise yüzde 50'lik bölümünü oluşturur. Bunun dışında diğer dökülme nedenleri arasında demir eksikliği, guatr, stres, beslenme bozukluğu, hamilelik, lohusalık, ilaçların yan etkisi, saç çekiştirme tiki, saçkıran, radyoterapi sayılabilir." dedi.

Saç ekimi operasyonu nasıl yapılır?
Saç Ekim koordinatörü Engin Sönmez, saç ekimi operasyonunun lokal anestezi altında 6 ila 8 saat süren bir operasyon olduğunu belirterek şöyle konuştu: "İlk aşamada saç kökleri doktorlar tarafından toplanır, daha sonra toplanan kökleri yerleştirmek için kanal açılır ve son olarak köklerin tek tek ekim işlemi gerçekleştirilir. Operasyon sırasında doktor tarafından verilen ilaçlar kullanılır ve hasta kesinlikle ağrı-acı duymaz. Ekim sırasında hastanın konforu üst düzeydedir. Operasyonun birinci bölümünde yatar durumda, ikinci bölümde ise ortopedik bir koltukta oturur durumdadır. Greft sayısı hastanın verici alanına göre 2500 ile 4500 greft arasında değişmektedir. Bu da ortalama 7500-12000 saç teli anlamına gelmektedir. Geniş bir kullanım alanı bulunan Platelet Rich Plasma (PRP), son yıllarda saç sağlığı alanında da kullanılan popüler yöntemlerden biri. Saça uygulanan PRP, kişinin kendi kanındaki materyaller kullanılarak saçlı deri dokusunun ve içindeki saç köklerinin onarılmasıdır. Kısa süre içerisinde, kolay uygulanabilen ve etkili sonuçlar veren bu yöntem, saç kaybını durdurur, saç tellerini güçlendirerek daha bakımlı ve dolgun saçlara sahip olmanızı sağlar. PRP işleminde kişinin kendi kanı kullanıldığı için hiçbir alerji ve kanla bulaşan hastalık riski taşımaz. İyileşme süreci, içerik dolayısıyla çok kısadır. Uygulama bölgesinde doku gelişimi başlar, hasar görmüş zayıf saç folikülleri onarılır. PRP, hem kadınlar, hem de erkekler için sonucu çok memnun edici bir uygulamadır. Ayda bir seans toplam 4-5 seans ve altı ayda bir kez tekrarlanarak başarılı bir sonuç elde ediliyor."
(AA-AA-BA-Y)

28.12.2016 11:53:40 TSI
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