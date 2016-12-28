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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Başkan'dan ikiz bebeklere ziyaret

28 Aralık 2016 Çarşamba, 11:53
Başkan'dan ikiz bebeklere ziyaret
Başkan'dan ikiz bebeklere ziyaret

(Fotoğraflı)

Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Simav Doç. Dr. Devlet Hastanesi Doğum Servisi'nde, Dağardı Çınarlıdere köyü'nden Nesrin Gürbüz ve Emrah Gürbüz çiftinin ikiz bebeklerini ziyaret etti. Biri kız, biri erkek olan ikiz bebeklere ilk hediyelerini veren Başkan Özkan, "Allah hayırlı ve sağlıklı ömürler versin, ben ikizlerin manevi dedesiyim" dedi.
Hastane Başhekimi Gönül Altun, ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Süleyman Özkan'a teşekkür etti. (MEİ-EFE)

28.12.2016 11:56:27 TSI
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