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Başkan'dan ikiz bebeklere ziyaret



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Simav Doç. Dr. Devlet Hastanesi Doğum Servisi'nde, Dağardı Çınarlıdere köyü'nden Nesrin Gürbüz ve Emrah Gürbüz çiftinin ikiz bebeklerini ziyaret etti. Biri kız, biri erkek olan ikiz bebeklere ilk hediyelerini veren Başkan Özkan, "Allah hayırlı ve sağlıklı ömürler versin, ben ikizlerin manevi dedesiyim" dedi.

Hastane Başhekimi Gönül Altun, ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Süleyman Özkan'a teşekkür etti. (MEİ-EFE)



28.12.2016 11:56:27 TSI

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