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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Takla atan araçtan sürücü yaralanmadan çıktı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 11:53
Takla atan araçtan sürücü yaralanmadan çıktı
Takla atan araçtan sürücü yaralanmadan çıktı

(Fotoğraflı)

Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çok sayıda takla attı, kazada yaralanan olmadı.
Kaza, Batman Batı Raman Üniversite yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite istikametinden kent merkezine doğru seyir halinden olan Hakkı Şahin idaresindeki 72 BA 686 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle çok sayıda takla attı. Kazayı görenler yaralı olabileceği ihtimaline karşı sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta yalnız olan sürücü Şahin'in yaralanmadan kurtulduğunu öğrenince geri döndü.
(OA-HİV-AŞ-Y)

28.12.2016 11:56:43 TSI
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