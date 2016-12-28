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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Yeni kimlik kartlar yeni yılda

28 Aralık 2016 Çarşamba, 11:54
Yeni kimlik kartlar yeni yılda
Yeni kimlik kartlar yeni yılda

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ahmet Nuri Oğuz, yeni kimlik kartlarının yeni yılda verilmeye başlanacağını söyledi.
Yeni kimlik kartları yeni yılda dağıtılmaya başlanacak. Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ahmet Nuri Oğuz, 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren yeni kimlik kartlarının verilmeye başlanacağını belirterek "Yeni kimlik kartları ile ilgili müracaatları almak üzere tüm müdürlüklerimiz hazır durumda. Başvuru esnasında vatandaşın Nüfus cüzdanı ve son 6 ay içerisinde çekilmiş 5x6 ebadında arka fon beyaz biyometrik fotoğraf ile gelmesi gerekmektedir. Nüfus cüzdanını ibraz edemeyen vatandaşların yerleşim yerlerinin bulunduğu muhtarlıktan alacakları fotoğraflı nüfus cüzdanı talep belgesi ile müracaat edilmesi gerekmektedir. 15 yaşına kadar fotoğraf mecburi değildir. Talep edilmesi halinde fotoğraflı kimlik kartı düzenlenir" dedi.
Yeni kimlik kartları ne kadar?
İl Müdürü Oğuz, 2107 yılı için kimlik kartlarının bedelinin 16 TL olduğunu ifade ederek "Kimliğini kaybedenler için bu bedel ise 32 TL'dir. Sürsi içerisinde yapılan doğum bildirimlerinden kimlik kartlarının bedeli alınmamaktadır. Yeni nüfus kağıtlarının kullanım süresi ise 10 yıldır" diye konuştu.
Yeni kimlik kartları ne gibi kolaylık sağlayacak?
İl Müdürü Ahmet Oğuz, yeni kimlik kartları ile güvenli kemlik doğrulaması yapılabileceğini işaret ederek "Sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyeti önlenecektir. E-devlet kapsamında sunulan hizmetlere internetin bulunduğu her yerden kimlik kartı ile erişilebilecek. Kimlik kartı vize muafiyeti olan ülkelere yapılacak seyahatlerde pasaport yerine seyahat belgesi olarak kullanılabilecek. Kimlik kartları elektronik imza olarak kullanılabilecek. Kimlik kartları kamu kurumlarının vatandaşa yönelik sunacakları hizmetlerde elektronik iş süreçlerini destekleyerek bürokrasiyi azaltacaktır. Kişi doğrulamasından kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve mali kayıplar asgariye inecektir. Kayıp çalıntı durumunda ise vatandaşlar ise Alo 199'a veya nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekmekte" diye bilgi verdi.
(AY)

28.12.2016 11:57:19 TSI
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