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Protokolden istişare toplantısı



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde oda başkanları ile gündem değerlendirmesi gerçekleştirildi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu ve Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Tavşanlı'da bulunan odalarla toplantı düzenledi. Kavuncu, toplantıda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün Kütahya'ya geleceğini açıkladı.

Tavşanlı Ticaret Odası'nda yapılan toplantıya AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu ve Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Ticaret Odası Başkanı Davut Efe ve oda başkanları katıldı. Kavuncu, toplantı amacının bölgenin sanayi ve ticareti geliştirmenin yolları ile ilgili olduğunu vurguladı. Sanayi ve ticaret kesimi temsilcilerinin toplumun çok önemli bir kısmını temsil ettiğini anlatan Kavuncu, "Bunun için buradaki görüşmede toplumla görüştüğümü var sayıyorum. Toplumdaki sıkıntılı alanları birlikte tespit etmek herkesin üzerine düşen görevleri gerek yerel gerek merkezi hükümet nezdinde yerine getirmek için uğraşıyoruz. Bugün çok ortak noktamız var. Bilim Sanayi Bakanımızın Kütahya'ya olan davetinin aslında ön hazırlığı olur. İnşallah Sayın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü bir Kütahya programı yapacak." dedi.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak konuşmasına şu şekilde devam etti: "Türkiye'nin asıl meselesinin yatırım, istihdam ve üretim meselesi olduğunu belirtti. Ekonomide milli seferberlik başlatılması gerektiğini vurguladı. Bu anlamda iş adamlarımızdan ekonomiyi canlandırmaları noktasında tavsiyelerde bulundu. Bu canlanmanın ilçemizde de olması lazım. Bizler bugün burada toplandık. Ülkemizin gelişmesi için fikir alışverişinde bulunacağı. İnşallah bu sinerji ortamında güzel fikirler ortaya çıkar." (Tİ - EFE)



28.12.2016 11:57:51 TSI

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