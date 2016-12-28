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Yunusemre'nin dereleri temizleniyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre'nin 3 mahallesinde toplam 4 bin 300 metrelik dere temizlik çalışması yaparak taşkın riskini ortadan kaldırıyor. Sakallı ve Demirci mahallelerindeki dere temizlik çalışmalarını noktalayan ekiplerin Osmancalı Mahallesinde yürüttüğü işlemler ise tüm hızıyla sürüyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, yaptığı çalışmalarla vatandaşları kış aylarının zorluklarından kurtarmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesinde yürüttüğü dere temizlik işlerini büyük bir titizlik içerisinde yürütüyor. MASKİ ekipleri, ilçeye bağlı Demirci Mahallesinde bin 400 metre, Sakallı Mahallesinde de 400 metrelik dere temizlik çalışmalarını tamamladı. İlçenin Osmancalı Mahallesinde ise 2 bin 500 metrelik çalışma tüm hızıyla sürüyor. Tüm çalışmaların tamamlanması ile birlikte, Yunusemre'de toplam 3 mahallede 4 bin 300 metre dere temizlenmiş olacak. Çalışmalar sayesinde hem taşkın problemlerinin, hem de çevre kirliliğinin önüne geçilecek.



"Dere çevresindeki arazilerimiz artık zarar görmekten kurtuldu"

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Demirci Mahallesindeki çalışmadan dolayı çok memnun olduklarını belirten Mahalle Muhtarı Cafer Gözen, "Mahallemizde bulunan deremiz batık bir durumdaydı. Yağışlı havalarda dere kenarındaki arazilere büyük bir zarar veriyordu. MASKİ Genel Müdürlüğü'ne derenin temizlenmesi için başvuruda bulunduk. Sağ olsunlar hemen gelip çalışmayı başlattılar. Kısa zamanda gelip yapıldı. Çalışmaların yağmurlar başlamadan yapılması çok iyi oldu. Çok memnunuz. Deremiz temizlendi. Çok rahatladık. Mahalle sakinleri de çok memnun ve sevinçli. Çok iyi oldu. Dere çevresindeki arazilerimiz artık zarar görmekten kurtuldu. Dereden sular artık çok rahat akacak. Mahallemizde başka yapılmasını istediğimiz çalışmalarda var. Bunlar içinde başvuruda bulunduk. Büyükşehir Belediye'mizde görevliler gelerek incelemelerde bulundular. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, MASKİ Genel Müdürlüğü'ne ve çalışanlarına çok çok teşekkür ederim" dedi.



"Deremiz Büyükşehir Belediyemiz sayesinde temizleniyor"

MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin dere temizlik çalışmasının devam ettiği Osmancalı Mahalle sakinlerinden Necati Özay, "Ben 63 yaşındayım. Bu yaşıma kadar buralara bir kazma vurulduğunu görmemiştim. Büyükşehir Belediyesi dolayısıyla derelerimiz temizleniyor. Dere etrafında arazisi olanlar için çok güzel bir çalışma. Vatandaş olsam dahi çalışmaları merak edip çalışmanın olduğu yerlere geliyorum. Çok güzel bir çalışma. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.



"Başkanımızın daha büyük hizmetler yapacağına inanıyoruz"

Osmancalı Mahallesindeki dere temizlik çalışmasından dolayı çok memnun olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Bekir Akdeniz, "MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı mahallemizde daha önce kanalizasyon çalışmasını tamamlamıştı. Deremizin temizliği içinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na başvuruda bulunduk. 10 gün içerisinde de ekipler gelerek çalışmayı başlattılar. Birkaç gün sonra çalışma tamamlanacak inşallah. Bu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a, daire başkanlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İnşallah bu hizmetler devam edecek. Başkanımızın mahallemize ve Yuntdağ'ına daha büyük hizmetler yapacağına inanıyoruz" dedi.

(SC-Y)



28.12.2016 12:06:07 TSI

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