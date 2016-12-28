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Fotoğraf sanatçılarından Başkan Kayda'ya teşekkür



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Fotoğraf sanatçıları Ayşegül Çetinkalp ve Aylin Telef, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette fotoğraf sanatçıları Telef ve Çetinkalp, geçtiğimiz günlerde Salihli Belediyesi Kent Müzesinde açtıkları "Gökeyüp" konulu fotoğraf sergisine vermiş olduğu destekten dolayı Başkan Kayda'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarete, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu da eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, Fotoğraf sanatçıları Ayşegül Çetinkalp ve Aylin Telef'e Gökeyüp sergisine verdikleri emek nedeniyle teşekkür etti. Salihli Belediyesi'nin kültürel etkinliklere verdiği desteğin artarak devam edeceğini belirten Başkan Kayda, her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını vurguladı.

(BA-SC)



28.12.2016 12:06:48 TSI

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