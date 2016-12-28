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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Yenimahalle'de 97'nci yıl coşkusu

28 Aralık 2016 Çarşamba, 12:03
Yenimahalle'de 97'nci yıl coşkusu
Yenimahalle'de 97'nci yıl coşkusu
- Yenimahalle Belediyesi Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97'nci yıl dönümünü kutladı

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97'nci yıl dönümü, Yenimahalle Belediyesi ve Ankara Kulübü işbirliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Atatürk Ankara'da" adlı etkinlikle kutlandı.
Türklerin yiğitlik ve mertlik simgesi olarak bilinen 'Sinsin' oyunu ile başlayan kutlamaya, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan'ın yanı sıra Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Doğan Yılmazkaya, eski milletvekilleri, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ve Ankaralılar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan gecede çok amaçlı salonu dolduran başkentliler, ilk olarak Şef Ali Abacı yönetiminde sahne alan Ankara Kulübü Derneği Türk Halk Müziği Topluluğu'nun verdiği konserle coştu. Konserde türkülere eşlik eden Seymenler ve Bacıerenler'in performansı da büyüledi.

"İlk defa bir İslam ülkesi demokrasiyi seçti"
Gecede Başkentlilere seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Bugün Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97'nci yıl dönümünü kutluyoruz. Biz bu ülkeyi zor kurduk, zor kurtardık. Düşüncesi, ırkı, inancı ne olursa olsun Atalarımız, Mustafa Kemal'in önderliğinde başlattıkları bir savaşla bu ülkeyi Sevr'den Lozan'a getirdiler. Lozan'la bağımsızlığımızı sağladık ve bugünlere geldik. İlk defa bir İslam ülkesi demokrasiyi seçti, yani kula kulluğu reddetti. Mustafa Kemal ve arkadaşları padişahlığı, diktatörlüğü, saltanatı, sultanlığı reddederek, 'milletin iradesini millet kendi tayin edecektir' diyerek, demokratik laik cumhuriyeti kurdular. O günden bugünlere geldik" şeklinde konuştu.

"En büyük şükran Atatürk'e"
Türkiye'nin içerisinde bulunduğu sıkıntılı sürece de değinen Yaşar, "Bugün çeşitli sıkıntılarımız, acılarımız var. Ama ben umutluyum ve inanıyorum ki bu sorunları Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında, onun Cumhuriyeti'nin ilkeleriyle çözeceğiz. Çünkü biz artık geriye gidemeyiz. Biz Cumhuriyeti sevdik, demokrasiyi sevdik. Hukukun üstünlüğünü kabul ettik, insan haklarını benimsedik. Bunlardan ödün vermemiz mümkün değildir. Bizim Cumhuriyetimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün demokratik laik Cumhuriyeti'dir. Faklı düşüncelerden, inançlardan, ırklardan olabiliriz, bunları hiçbirimiz kendimiz seçmedik. Ama atamızdan, ecdadımızdan ne gördüysek onu yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Emeği geçen herkese şükran borçluyuz. Ama en büyük şükran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olandır" dedi.

"Ankara bu tarihte yeniden ayağa kalktı, adeta şahlandı"
Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan da 27 Aralık'a gereken değerin verilmediğinden yakınarak "Biz 27 Aralık 1919'u Ankara'nın Rönesans'ı, yeniden doğuşu diye tanımlıyoruz. Ankara bu tarihte yeniden ayağa kalktı, adeta şahlandı. 27 Aralık basit bir karşılama töreni değil, yaşadığımız son geleneksel devlet kurma dönemidir ve bu töreni yaşatmak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve tüm Türk vatandaşlarının boynunun borcudur. Ancak bu konuda sıkıntılarımız büyük. İstiyoruz ki, diliyoruz ki Ankara'daki tüm kurumlar bugünü coşku ile kutlasın. Maalesef idare-i maslahat ile geçiştirilen törenlere tanıklık ediyoruz. İnşallah gelecekte mutlaka bugün Ankara'nın ve ülkemizin şanına yakışır şekilde kutlanacak" ifadelerini kullandı.

Milli mücadeleye katkı sağlayan ailelere plaket
Gecede 'Çınar Seymenler ve Milli Mücadeleye Önemli Katkıları Olmuş Ankara Aileleri Plaket Töreni' de gerçekleşti. Birçok ailenin ve Seymen'in plaket aldığı törende Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, mücadelede önemli katkıları olmuş Mehmet Hanif adına torunu Mehmet Hanif'e plaket, konser sonunda da Şef Ali Abacı'ya çiçek takdim etti.
Ankara Kulübü Derneği Türk Halk Müziği Topluluğu'nun birbirinden güzel eserlerinin okunduğu gece, konukların hep beraber 'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa' türküsünü söylemesiyle son buldu.
(UKY-MK-Y)

28.12.2016 12:07:23 TSI
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