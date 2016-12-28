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KOSGEB'in kredi uygulaması esnafı memnun etmedi

- Kırıkkale'de 1.500 başvurunun 42'si kabul edildi



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KIRIKKALE (İHA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından başlatılan 3 yıl vadeli faizsiz 50 bin Tl kredi kampanyasına Kırıkkale'de bin 500 başvurudan sadece 42'si kabul edildi. Esnaf temsilcileri uygulamaya tepki gösterirken KOSGEB temsilcileri elde kalan kaynaklardan üretilen kredi uygulamasını savundu.

Maliye Bakanlığı tarafından KOSGEB aracılığıyla 3 yıl vadeli faizsiz 50 Bin TL kredi uygulamasında toplam 6 bin 500 küçük ve orta ölçekli esnafın bulunduğu Kırıkkale'den bin 500 başvuru geldi. Başvurulardan yapılan inceleme sonrasında sadece 42'si kabul edildi. 18 başvurunun yedek olarak alındığı kredi uygulamasında rakamın düşük olması dikkat çekti. Esnaf temsilcileri uygulamanın olumlu sayının yetersiz olduğunu belirterek uygulamaya tepki gösterirken KOSGEB yetkilileri uygulamanın elde olan mevcut kaynaklarla yapıldığını belirterek sistemi savundu. Mevcut kredi uygulaması ile ilgili olarak kredi alamayan esnafların temsilcilikleri aracılığıyla tepkileri artarken yetkililer mevcut rakamların 2016 yılı Aralık ayını kapsadığını 2017 yılının başında yeni bir sistemin gelebileceğinin sinyallerini verdi.

Esnaf temsilcikleri uygulamanın son derece yerinde olduğunu belirtirken yüzdelik birim dağılımında yetersizlik olduğunu dile getirdi. TÜİK verilerine göre belirlenen yüzdelik dilimlerinin esnaf sayısına göre belirlenmesinin ortadaki adaletsizliği kaldıracağını savunan Kırıkkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli esnafa can suyu gibi gelecek olan kredi uygulamasının son derece zamanlı olduğunun altının çizdi.

Hükümetin iç ve dış politikalardaki sıkıntılara rağmen böyle bir uygulama ile esnafa verdiği önemi ortaya koyduğunu ifade eden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı'da, "Kredi çıkan esnaf sayısı yetersiz ama hiç yoktan iyidir. Keşke daha çok yararlandırabilseydi belki ilerleyen dönemlerde bir yenileme olabilir" dedi.

Kredi uygulamasında TÜİK verilerine göre dağılım yapıldığına dikkat çeken KOSGEB yetkilileri, kredilerin 15 Temmuz sürecinin ardından elde kalan kaynaklarla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının inisiyatifiyle verildiğini dile getirdiler.

Böyle bir uygulamanın yıl içi planında olmadığına dikkat çeken yetkililer "KOSGEB bünyesinde 2016 yılı bütçe planlamasında böyle bir kredi uygulaması var olmadığı için yıl sonu itibariyle bu kaynaklar Maliye Bakanlığına devredilecekti. Yapılan girişimler sonucunda piyasalardaki durgunluğu gidermek ve esnafa katkı olması adına kendi bünyemizden 3 yıl yüzde 0 faizle kredi sağladık. Bu uygulamadan yararlanamayan esnaflarımız gönüllerini ferah tutsunlar. 2017 yılı içerisinde yeni bir düzenleme bekliyoruz şeklinde konuştular.

(BÖ)



28.12.2016 12:08:38 TSI

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