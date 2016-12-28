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Yabancı uyruklular için koordinasyon merkezi



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Valisi Zülkif Dağlı, Düzce'ye göç eden yabancı uyruklu vatandaşlarla daha yakın temas kurabilmek için bir koordinasyon merkezi oluşturduklarını açıkladı.

Vali Zülkif Dağlı başkanlığında Düzce'ye göç eden yabancı uyruklu vatandaşlar için bir toplantı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Valisi Zülkif Dağlı, Düzce'ye göç eden yabancı uyruklu vatandaşlarla daha yakın temas kurabilmek için bir koordinasyon merkezi oluşturduklarını açıkladı.

Merkezde Göç İdaresi'nin yanı sıra diğer Valilik birimleri, kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının da yer alacağını belirten Vali Dağlı, bağın güçlendirilmesi için herkese önemli görevler düştüğünün altını çizdi.

Koordinasyon merkezinin asıl amacının yabancı uyruklu misafirlerin dertlerine derman aramak olduğunu dile getiren Vali Dağlı şöyle devam etti: "Bu toplantının konusu ilimizde bulunan Suriyeliler ve diğer yabancı uyruklu vatandaşlar. Bu tür konular birden fazla birimi ilgilendirdiği için koordinasyon gerekiyor. Bu vatandaşlara ulaşmakta sıkıntı söz konusu olabiliyor. Bu sadece Göç İdaresi'nin konusu olmadığından yola çıkılarak hep birlikte ne yaparızı değerlendirdik. Hem kamu kurumlarımız, hem bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte bu vatandaşlarımıza nasıl ulaşırız, onların dertlerine nasıl derman oluruz ve nasıl daha yakın temas kurarız diye düşündük. Koordinasyon Merkezi adı altında ilimizdeki Suriyeliler ve diğer yabancı misafirler ile ilgili daha geniş bilgiye sahip olmak istiyoruz. Merkezin adı değişebilir. "

Yabancı uyruklular arasında önemli meziyetlere sahip insanların bulunabileceğine ve bu kişilerin topluma değer katabileceğine işaret eden Dağlı "Bu konuda sivil toplum kuruluşlarımıza önemli görevler düşüyor. Örneğin iyi niyetle aynı yerlere mükerrer yardımlar yapılıyor. Ulaşamadığımız insanlar var. Bir taraftan bu kişilerin çocukları okula gidiyor mu gitmiyor mu bunu bilmemiz gerekiyor. Biz bunların durumlarını tam olarak tespit edebilmeliyiz. Belki önemli meziyetleri olan insanlar var" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

(AY)



28.12.2016 12:12:05 TSI

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