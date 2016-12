YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Göreve yeni başlayan öğretmenlere Van tanıtıldı

Göreve yeni başlayan öğretmenlere Van tanıtıldı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Van Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak programları çerçevesinde bu sene İpekyolu ilçesinde göreve yeni başlayan öğretmenlere Van'ın tanıtımı yapıldı.

Selahattin Eyübbi Anadolu Lisesinde seminere katılan öğretmenlere, Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Van'ın tanımı gerçekleştirildi. Etkinlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 85 mekanda 85 sanatçıyla hazırlanan "Bizim Eller Van Türküleri" klibi izletilerek, kente yeni gelen öğretmenlere Van'ın güzellikleri gösterildi.

Klip gösterimi öncesi öğretmenlere hitap eden Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ; "Sizler bizim geleceğimiz olan çocuklarımızı eğitmek için buradasınız. Görevlerinize yeni başlamanın heyecanını yaşıyorsunuz. Bir Vanlı olarak hepinizi tebrik ediyorum. Sizden isteğim, görev yapacağınız süre boyunca gittiğiniz her yerde Van'ı anlatın. İnsanlar Van'ı sizden duysun, bizim gönüllü turizm elçimiz olun. Hazırlamış olduğumuz 'Bizim Eller Van Türküleri' klibini ve Van tanıtım CD'lerimizi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşın, daha çok insana ulaşmasını sağlayın. Sınıflarınızda öğrencilerinize izletin. Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan www.vanguzel.com adresinde ilimizin tarihi, doğal ve kültürel varlıklarımız ile ilgili her şeyi bulabilirsiniz. Sayfamızı ziyaret ederek ilimizle ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda Tuşba ve Edremit ilçelerimizde de göreve yeni başlayan öğretmenlerimize Van'ı tanıtacağız. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak her zaman öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu unutmayın" dedi.

Aktuğ'un konuşmasından sonra "Bizim Eller Van Türküleri" klibinin gösterimi gerçekleştirildi.

(MSA-Y)



28.12.2016 12:13:50 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER