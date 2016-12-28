28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dardanelspor tempo yükseltti

28 Aralık 2016 Çarşamba, 12:11
Dardanelspor tempo yükseltti
Dardanelspor tempo yükseltti

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Dardanelspor ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Kırmızı-Beyazlı takımın ikinci devre hazırlıkları yoğun tempoda devam ediyor.
Teknik direktör Mehmet Özdemir nezaretinde günde çift antrenman yapan Çanakkale Dardanelspor'da futbolcuların hırslı ve istekli oluşları teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Antalya kampında sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman yapan kırmızı-beyazlı takımda yeni transferlerinde önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor. Çanakkale Dardanelspor kamptaki ilk hazırlık karşılaşmasında Perşembe günü Manavgatspor ile karşı karşıya gelecek.
(GD)

28.12.2016 12:15:10 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Gökçeada'ya yatırımlar sürüyor
YEREL

GÖKÇEADA'YA YATIRIMLAR SÜRÜYOR
ÇOMÜ'ye özel pul
YEREL

ÇOMÜ'YE ÖZEL PUL
YEREL

Pazar esnafına yeni yıl takvimi
YEREL

PAZAR ESNAFINA YENİ YIL TAKVİMİ
Lapseki'de Liman Faaliyetleri Bilgilendirme Toplantısı
YEREL

LAPSEKİ'DE LİMAN FAALİYETLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Öğrencilere sosyal proje bilgilendirmesi
YEREL

ÖĞRENCİLERE SOSYAL PROJE BİLGİLENDİRMESİ
AK Parti yönetimi muhtarlarla buluştu
YEREL

AK PARTİ YÖNETİMİ MUHTARLARLA BULUŞTU
Biga Belediyesi Dijital Kütüphanesi araştırmacılar için erişime açıldı
YEREL

BİGA BELEDİYESİ DİJİTAL KÜTÜPHANESİ ARAŞTIRMACILAR İÇİN ERİŞİME AÇILDI
Esnafın siftahı öğrencilerden
YEREL

ESNAFIN SİFTAHI ÖĞRENCİLERDEN
Proje hazırlama ve yürütme eğitimi gerçekleştirildi
YEREL

PROJE HAZIRLAMA VE YÜRÜTME EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Köylü kadınlara süt sığırcılığı ve sürü yönetimi kursu
YEREL

KÖYLÜ KADINLARA SÜT SIĞIRCILIĞI VE SÜRÜ YÖNETİMİ KURSU
Boğazgücü galibiyet serisini sürdürüyor
YEREL

BOĞAZGÜCÜ GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRÜYOR