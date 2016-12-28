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Kuraklık da TARSİM kapsamına girdi



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - TARSİM Manisa Bölge Müdürü Müjdat Çubukçu, kuraklığın da TARSİM kapsamına girdiğini belirterek kuraklık sigortasında devletin prim desteğinin yüzde 60'a çıktığını açıkladı. İlk kez 2017 yılında başlayacak uygulamanın buğday ürününde geçerli olacağını kaydeden Bölge Müdürü Müjdat Çubukçu, ürün yelpazesinin önümüzdeki dönemde daha da genişleyeceğini söyledi.

Kula İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Tarım Sigortaları Havuzu Manisa Bölge Müdürlüğü'nün işbirliğinde "Tarım Sigortaları Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

Kula Ziraat Odası Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya; Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Metin Öztürk, TARSİM Manisa Bölge Müdürü Müjdat Çubukçu, Kula İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bilgin Sarısu, Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, bankaların temsilcileri, kooperatif başkanları, mahalle muhtarları ile çok sayıda üretici katıldı

Toplantının ev sahipliğini yapan Kula İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bilgin Sarısu yaptığı açılış konuşmasında, "Bugünkü toplantımızın amacı 'İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası' konusunda üreticilerimizin bilinçlenmesini sağlamaktır. Kula tarımsal potansiyeli, ürün çeşitliliği oldukça fazla olan bir ilçedir. Bizim öncelikli çalışmalarımızdan bir tanesi, doğal afetlerden dolayı zarar görebilecek üreticilerimizi ürünlerini sigorta yaptırmaları konusunda teşvik etmektir" dedi.

TARSİM Bölge Müdürlüğünün Manisa'da bulunmasının avantajlarını, İl olarak yaşadıklarını söyleyerek konuşmasına başlayan Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Metin Öztürk; "5363 sayılı Tarım Sigortaları kanunu 2005 yılında uygulamaya başlamış, geçen 10 senelik zaman zarfında oldukça önemli mesafeler alınmıştır. İlimiz sigortalanan bedel anlamında Türkiye'de birinci sırada bulunmaktadır. Manisa çiftçisine hizmet vermek anlamında TARSİM Bölge Müdürlüğümüz ile ortak girişimlerin içerisinde bulunmaktayız. 2016 yılında toplam 16 ilçemizde, 686 çiftçimize eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Bizler çiftçilerimizden aldığımız sorunları, sigorta sürecinde yaşanan sıkıntıları Bölge Müdürlüğümüze aktarıyor onlarda çözüm yollarıyla gerekli tedbirleri alarak hızlı bir şekilde Manisalı çiftçilerimize sundukları avantajlar ile geri dönüyorlar. İlimizde 2015 yılı içerisinde bitkisel üretim alanında Kula İlçesine ödenen tazminat miktarı 75 bin 553 TL olarak gerçekleşirken, il genelinde ise bu rakam 237 bin 314 bin 503 TL olmuştur. 9147 sayılı Kararname ile 2016 yılı içerisinde meydana gelen doğal afetlerden dolayı T.C Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarının ertelenmesi ile ilgili olarak bu güne kadar 10.922 çiftçimize ait borç ertelemesi yapılmıştır. Tarım potansiyeli oldukça yüksek olan bir ildeyiz. TARSİM ne kadar güçlü olur ise üreticilerimize olan katkısı da o oranda fazla olacaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından TARSİM Manisa Bölge Müdürü Müjdat Çubukçu tarım sigortalarının yeni bir adımı olan "İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası" hakkında bir sunum geçekleştirdi. Tarım sigortalarının bu aşamadan sonra gideceği noktalar hakkında bilgiler veren Çubukçu; "Manisa İlinde Bölge Müdürlüğünü kurduk. İzmir İli de Bölge Müdürlüğümüze bağlı bir İl durumundadır. Toplam 6 İl; Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Uşak ve Çanakkale Manisa Bölge Müdürlüğümüzün sorumluluk alanındadır. Manisa tarım potansiyeli, tarımsal varlığı çok yüksek bir il bu amaçla Müdürlüğümüzü burada kurduk. Bunun da yansımalarını yakından görmekteyiz. Ciddi hasarlarımız oluyor. Sigortalılık oranı çok yüksek bir il. Özellikle üzüm sigortalarında oluşan hasarlarda ödediğimiz paralar anlamında Türkiye genelinde en yüksek tazminatları bu yıl ödedik. Bunun karşılığında da Manisa, sigortalılığın hızla arttığı bir il konumundadır" dedi.

Artık kuraklığın da TARSİM kapsamına girdiğini, kuraklık sigortasında devletin prim desteğinin yüzde 60'a çıktığını, ilk kez 2017 yılında başlayacak uygulamanın buğday ürününde geçerli olacağını kaydeden Bölge Müdürü Müjdat Çubukçu, ürün yelpazesinin önümüzdeki dönemde daha da genişleyeceğini söyledi.

Soru cevapların ardından toplantı sona erdi.

(SC-Y)



28.12.2016 12:17:30 TSI

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