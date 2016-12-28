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Başkan Arslan, Vali Çelik'in ziyaretini değerlendirdi

- "Halkımız daha çok sosyal yönü ağır hizmetleri talep etti"

- "Cumhurbaşkanımız dediği gibi devlet halkın içindedir, sorunlarıyla yakından ilgilenmektedir"



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ESKİŞEHİR (İHA) - Ak Parti Mahmudiye İlçe Başkanı ve Eskişehir Büyükşehir Meclis Üyesi Mustafa Arslan, önceki gün Mahmudiye İsmet Paşa mahallesinde istişare toplantısı yapan Vali Azmi Çelik'in ziyaretini değerlendirdi.

Daire amirleri ve bürokratların katılımı ile yapılan toplantının memnuniyet verici olduğunu belirten Arslan, mahalle sorunlarının vatandaşlar tarafından geniş ölçüde dile getirildiğini anlattı. Mustafa Aslan, taleplerin yıllar öncesine göre sosyal yönü ağır hizmetler olduğuna dikkat çekerek, "10 Yıl önce mahalle halkının birinci talepleri yakacak ve yiyecek yardımıydı. Görülüyor ki mahallenin ekonomik seviyesi eskiye göre bir hayli iyi. Ak Parti iktidarının sosyal adalet ve hizmet anlayışı burada hissedilmektedir. İnşaat ustalığı ve işçiliği yapan halk Eskişehir'e gidişleri sorun olduğu için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından başka yerlere gönderilen otobüslerin İsmet Paşa mahallesine de gelmesini talep ettiler. Bu mahallemizin yolları Ak Parti İktidarı tarafından komple stabilize yol yapılmıştı. Halk bozulan yerlerin kilit taş yapılmasını, alt yapı, sağlık evi ebe, kapalı pazar yeri istedirler. Çok samimi bir havada geçen toplantıdan mahalle halkı da valimiz de memnun kaldı" dedi.



Devlet halkın içindedir

Ak Parti Mahmudiye İlçe Başkanı ve Büyükşehir Meclis Üyesi Mustafa Arslan, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi devlet halkın içindedir, sorunlarıyla yakından ilgilenmektedir. İlçemizin en uüra köşesini ziyaret eden, halkımızın sorunlarını dinleyen sayın valimize, kaymakam vekilimize ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum" diye belirtti.

(İHA-MET-Y)



28.12.2016 12:21:42 TSI

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