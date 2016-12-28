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Konuralp'in tarihi gün yüzüne çıkıyor



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek programı kapsamında Düzce Belediyesi ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının işbirliği ile hazırlanan "Konuralp Tarihi Kent Meydanı Düzenleme ve Restorasyon Projesi"nin tanıtım toplantısı Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde yapıldı.

Restorasyonu gerçekleştirilecek olan Kent Hamamı, Konuralp Türbesi, Ayan Topçuzade Mehmet Ağa Çeşmesi, Kilise Suyu Çeşmesi ve tarihi kent meydanında yapılacak olan düzenleme projeleri tanıtıldı.

Konuralp Tarihi Kent Meydanı Düzenleme ve Restorasyon Projesi kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'ndan hibe almaya hak kazanan Konuralp'in tarihi zenginliklerinin gün yüzüne çıkartılması amaçlanan projenin tanıtım toplantısında konuşan Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, "Birinci derecede sit alanı olan Konuralp tarihi kent meydanı ve meydanın tarihi, kültürel dokusunu ön plana çıkarılacak. Tarihi mirasımızı Konuralp'i Türkiye ve dünyada tanıtacağız" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Keleş projenin Konuralp ve Düzce açısından önemine dikkat çekti. "Düzce'deki proje ve yatırımlarımızla birlikte özellikle Konuralp'e ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü Konuralp bizim tarihi ve turistik yerimizdir. Bu nedenle Konuralp'in tarihi kimliğini daha bilinir hale getirmek, ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınırlığını sağlamak için birçok proje geliştiriyoruz. Tanıtımını yaptığımız projede bunlardan biridir" dedi.

Hazırladıkları projeler ile Konuralp'i ayağa kaldıracaklarını söyleyen Başkan Keleş "Konuralp yerleşkesinin Antik Çağ, Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerine ait günümüzdeki kültürel mirasının görünür hale getirilmesi bölgedeki tarihi ve kültürel mirasın korunmasıdır . Birinci derecede sit alanı olan Konuralp tarihi kent meydanı ve meydanın tarihi, kültürel dokusunu ön plana çıkaran yapıların restore edilip turistik bir işlev kazandırılarak canlandırılmasıdır. Düzce'nin yerel kalkınmasında turizmin öncü sektör haline getirilmesi ve bölge turizminin hareketlendirilmesidir" dedi.



Proje 24 ay sürecek

Düzce Belediyesi AB Proje Ofisinden Zeynep Cebeci bir sunum yaptı. Cebeci projenin amaçları, hedefleri, faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Düzce Ticaret ve SanayiOdası ile Düzce Belediyesi, ortaklığında hazırlanan Konuralp Tarihi Kent Meydanı Düzenleme ve Restorasyon Projesinin Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu hibe almaya hak kazandığını belirterek " 24 ay boyunca sürecek olan projenin finansmanının yüzde 54.63 oranındaki tutarın Düzce Belediyesi tarafından karşılanacağını belirtti.



Kalkınmasını sağlayacak

Projenin, Batı Karadeniz açısından önemi büyük olan Konuralp'in sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi değerleriyle turizmin bölgede etkili bir sanayi olarak yükselmesini sağlayacağını belirten Zeynep Cebeci, Özellikle barındırdığı tarihi mirasın ön plana çıkarılması ve bölgenin bu alanda kalkınması için önem arz etmektedir. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış Konuralp'in çehresi her bir medeniyetten birer parça tarih alarak şekillenmiştir. Konuralp'in geçmişi bugününe yansıtılarak sahip olduğu değeri gün yüzüne çıkarmak için tasarlanan "Konuralp tarihi Kent Meydanı Düzenleme ve Restorasyon Projemiz" Konuralp'e uygulanacak daha bir çok projenin adımları arasındadır" dedi.

MARKA'dan hibe aldı

Ardından Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Çakır, projenin önemine değindi. Çakır "Konuralp Tarihi Kent Meydanı Düzenleme ve Restorasyon Projesi Konuralp'in Tarihi ve Doğal mirasın korunmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi ve bu mirasın değerlendirilmesini sağlayacak şekilde alt yapının geliştirilmesi, turizm çeşitliliğinin arttırılmasına yönelik projedir. Bu proje, Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programı kapsamında 2016 yılı için Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Düzce Belediyesi Ortaklığında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu hibe almaya hak kazanmıştır" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından proje kapsamında açılan kurslara katılan kursiyerlere sertifika verildi.

(AY)



28.12.2016 12:24:11 TSI

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