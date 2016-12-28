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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Fatih Özçelik Sakaryaspor'da

28 Aralık 2016 Çarşamba, 12:21
Fatih Özçelik Sakaryaspor'da
Fatih Özçelik Sakaryaspor'da

(Fotoğraflı)

Remzi Şimşek
SAKARYA (İHA)  Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor 1966'ın tecrübeli sol kanat oyuncusu Fatih Özçelik'le anlaştı.
Sakaryaspor, Spor Toto 2. Lig ekiplerinden, Kastamonuspor 1966'ın tecrübeli sol kanat oyuncusu Fatih Özçelik'le anlaşmaya vardı. Bucaspor altyapısından yetişen 24 yaşındaki Fatih Özçelik ile görüşen Sakaryaspor yönetimi, Özçelik'i renklerine bağladı. Tecrübeli oyuncunun kısa süre içerisinde takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
(RMZ-İÇ)

28.12.2016 12:24:35 TSI
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