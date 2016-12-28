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Kartepe Belediyesi'nden işçilere ikramiye müjdesi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi 2016 yılı 4. dilim devlet ikramiyelerini işçilerin hesabına yatırdı.

Kartepe Belediyesinde çalışan 107 işçinin hesaplarına ortalama olarak 800 TL civarında ikramiyeler yattı.

Yılın son ikramiyelerinin de bir önceki gün yatırıldığını açıklayan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Belediye olarak personelimizi asla mağdur etmiyoruz. Biz işçilerimizin haklarını verdiğimiz sürece onlarda daha yüksek sorumluluk bilinci ve aidiyet duygusu ile görevlerini yerine getirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. İşçinin alın teri kurumadan haklarının ödenmesi temel ilkelerimizdendir. Bu durum iş barışı ve iş huzurunun yanında, performans açısından da olmazsa olmazımızdır. Bu vesile ile tüm işçi-emekçi kardeşlerimize hayırlı bir yıl dilerim" dedi.

(İG-İÇ)



28.12.2016 12:25:06 TSI

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