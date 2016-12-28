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Metamfetamin ve kokain karışımı yapan sanığa 12 yıl 6 ay hapis



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda metamfetamin, kokain ve esrar ile yakalanan ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis bin 500 TL adli para cezası verildi. Esnaflık yapan sanığın, 4.26 gram metamfetamin ile 1.463 gram kokaini karışım yaptığı ortaya çıktı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada başka suçtan tutuklu 30 yaşındaki sanık M.K. ve avukatı hazır bulundu.

8 Haziran 2016'da polis ekiplerinin Kocasinan İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, Göksu Sokak'taki evinde yaptığı operasyonda 4.26 gram metamfetamin ile 1.463 gram kokain karışımı ve 12 gram esrar ile yakalanan sanık M.K. mahkemede üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım, kullanıcıyım. Beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.K.'nin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçunu işlediği kanaatine vararak, sanığa 12 yıl 6 ay hapis, bin 500 TL adli para cezası verdi.

(AÖ-Y)



28.12.2016 12:26:33 TSI

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