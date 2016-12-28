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ÇGC ve Dünyagöz'den işbirliği protokolü



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ADANA (İHA) - Adana'da hizmet veren Dünyagöz Hastaneler Grubu ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) arasında sağlık protokolü imzalandı.

Protokol imza törenine Adana Dünyagöz Medikal Direktörü ve Başhekimi Prof. Dr. İlter Varinli, Dünyagöz Hastane Müdürü Mehmet Kestiroğlu ve İş Geliştirme Sorumlusu Deniz Korkmaz ile Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Başkan Yardımcısı Sait Güleç, Yönetim Kurulu üyesi Mutlu Mete ve 5 Ocak Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sefa Saygıdeğer katıldılar.

Protokol töreninde konuşan ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, amaçlarının basın çalışanlarına kolaylık sağlamak olduğunun altını çizdi. Dünyagöz Medikal Direktörü ve Başhekimi Prof. Dr. İlter Varinli ise basın mensuplarına yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Protokol hakkında bilgiler veren Hastane Müdürü Mehmet Kestiroğlu, ÇGC mensuplarının bu protokol ile Türkiye'nin her yerinde Dünyagöz Hastaneleri'nden faydalanabileceğini söyledi. Kestiroğlu, bununla beraber Dünyagöz Hastanesi olarak bir sağlık planı kampanyası başlattıklarını, Dünyagöz kalitesiyle SGK emeklileri ve her kesimden vatandaşlara tedavilerinde büyük oranlarda kolaylık sağlandığını, bu kampanyanın ise birkaç ay süreceğini belirtti.

(ELF-Y)



28.12.2016 12:29:13 TSI

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