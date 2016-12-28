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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Hac başvuru ve kayıt işlemleri başladı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 12:25
Hac başvuru ve kayıt işlemleri başladı
Hac başvuru ve kayıt işlemleri başladı

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat'ta kutsal topraklara gitmek isteyen adaylar hac başvurularını İl Müftülüğüne yapmak için başvuruda bulunmaya başladı.
Türkiye'de 2017 yılı hac müracaatları başlarken, hacca gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar müftülüklerde yoğunluk oluşturdu. Tokat'ta da ilk defa kayıt yaptıracak adaylar ön kayıt işlemleri için anlaşmalı bankalara 20 TL para yatırarak banka dekontları ile İl Müftlüğünde form doldurarak başvuruda bulundu. Vatandaşlar "oda tercihli hac konaklama 14 bin 19 bin" ile "otel konaklama 23 bin ve üzere" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yaptı. Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazananlar "kesin kayıt yaptırabilir" belgelerini, cep telefonlarına gelecek SMS şifresi ile alabileceği kaydedildi.
Öte yandan önceki yıllarda kayıt yaptıranlar için gerçekleştirilen otomatik kayıt yenileme işlemi bu yıl uygulanmayacağı, kayıt yenileme işlemlerinin 9-31 Ocak tarihlerinde gerçekleştirileceği kaydedildi.
(Nİ-SLH-Y)

28.12.2016 12:29:53 TSI
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