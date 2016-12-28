YEREL HABERLER / TOKAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hac başvuru ve kayıt işlemleri başladı

Hac başvuru ve kayıt işlemleri başladı



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat'ta kutsal topraklara gitmek isteyen adaylar hac başvurularını İl Müftülüğüne yapmak için başvuruda bulunmaya başladı.

Türkiye'de 2017 yılı hac müracaatları başlarken, hacca gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar müftülüklerde yoğunluk oluşturdu. Tokat'ta da ilk defa kayıt yaptıracak adaylar ön kayıt işlemleri için anlaşmalı bankalara 20 TL para yatırarak banka dekontları ile İl Müftlüğünde form doldurarak başvuruda bulundu. Vatandaşlar "oda tercihli hac konaklama 14 bin 19 bin" ile "otel konaklama 23 bin ve üzere" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yaptı. Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazananlar "kesin kayıt yaptırabilir" belgelerini, cep telefonlarına gelecek SMS şifresi ile alabileceği kaydedildi.

Öte yandan önceki yıllarda kayıt yaptıranlar için gerçekleştirilen otomatik kayıt yenileme işlemi bu yıl uygulanmayacağı, kayıt yenileme işlemlerinin 9-31 Ocak tarihlerinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

(Nİ-SLH-Y)



28.12.2016 12:29:53 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER