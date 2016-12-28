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Pazar esnafına yeni yıl takvimi



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Biga Sebze Meyve ve Gıda Pazarcıları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından pazar esnafına takvim dağıtıldı.

Dernek Başkanı İdris Kahraman, "Yılbaşı hediyesi olarak her yıl promosyon takvim dağıtıyoruz. Amacımız hizmet" dedi. Kahraman,172 üyesi bulunan Biga Sebze Meyve ve Gıda Pazarcıları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin 26 Ocak 2017 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısı yapacağını Köşklübağ Düğün Salonunda saat 19.30'da yapılacak olan toplantıya tüm üyelerin davetli olduğunu duyurdu.

(GD)



28.12.2016 12:31:35 TSI

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