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Vali Toprak'tan Büyükçiftlik beldesine ziyaret



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesini ziyaret etti.

Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Büyükçiftlik beldesini ziyaret eden Vali Toprak, Büyükçiftlik Belediye Başkanı Rüştü Zeydan ve yüzlerce vatandaş tarafından karşılandı. Vatandaşlarla tek tek tokalaşan Vali Toprak, daha sonra beldedeki misafir evinde onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.

Burada bir araya geldiği belde sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Vali Toprak, "Bir valinin, bir kaymakamın, bir idarecinin her halde en mutlu olduğu anlar, vatandaşla beraber olduğu, vatandaşıyla dertleştiği, sohbet ettiği, birlikte çözüm ürettiği anlardır. Vatandaşlarımızla beraber olmak kadar biz idarecileri mutlu eden bir konu yoktur. Bu kadar sevgi yumağı halinde birbirine kenetlenmiş olan milletimizi muhtarıyla, askeriyle, adliyesiyle, mülki idare amirleriyle bu kadar kenetlenmiş olan bir bölgeyi, bir halkı yıllardır devam eden bir ayrıştırma çabası var, birbirinden koparma çabası var. Bakın aradan 30-35 sene geçmesine rağmen sonu olmayacak mücadelede halen bir köyde, bir beldede devletimizin güvenlik güçleri valisi, kaymakamı bu şekilde kucaklaşabiliyorsa, bu şekilde bir araya gelebiliyorsa; bu oyunların, bu denemelerin, bu hainliklerin bir gram bile yol almadığı çok net olarak görülmektedir. Bu kadar kan dökülmesine rağmen araya nifak tohumu saçılmak istenmesine rağmen 32 sene sonra biz bu şekilde kenetlenmiş haldeysek, hiçbir hain amacına ulaşamayacak demektir. Bunu da her geçen gün daha da perçinliyorum, gitmiş olduğum ilçe, köy veya Hakkâri içindeki ziyaretlerimde. Biz böyle olduğumuz müddetçe, bir arada olduğumuz müddetçe, bizim aramıza hiçbir hain giremez. Biliyorsunuz şu anda Türkiye birkaç cephede mücadele vermeye devam ediyor, mecburî olarak tabi. Hiçbir konuda inisiyatif alamayan, yorum yapamayan, konuşamayan hep alınan kararların peşinden giden bir ülkeyken şu anda bölgemizde ve dünyanın diğer yerlerinde söz sahibi olan, asker bulunduran, politika belirleyen, teknolojisinde, otomotiv sektöründe, iletişim bilişim sektöründe resmen çağ atlayan bir ülke olduk. Türkiye böyle hızlı bir gelişme içerisine girince tabi kendini dünyanın egemeni zanneden bazı ülkelerde eskiden gizli saklı olan hain emeller şu anda açıkça uygulamaya konuldu. Örgütte dikkat edin arkadaşlar, PKK Kürt hakkıydı oydu buydu derken, son aylarda büyük şehirlerde bomba patlatarak, İstanbul'da ve Kayseri'de vatandaşın canını acıtarak nereye varılabilir? Bomba patlatarak 20 yaşındaki çocukları öldürerek, işte Durak Karakolunda minibüsün içerisindeki gariban kadın, çoluk çocuğu öldürerek nereye varılabilir. Böyle bir hareketin üstüne birşey inşa edilebilir mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir tek amacı vardır, o da vatandaşlarını rahat ettirmek, vatandaşlarını huzur içerisinde yaşatmak, vatandaşlarının ulaşım, eğitim, sağlık hizmetlerini tam sağlamak, vatandaşların güçsüz olanlarına maddî yönden destek sağlamaktır. Terör örgütü ilimizin, ülkemizin kalkınmasını, vatandaşlarımıza hizmet yapılmasını istemiyor, bunu engellemeye çalışıyor. Terör olayları olmazsa ilimiz her alanda hak ettiği hizmete kavuşacaktır" şeklinde konuştu.

Büyükçiftlik Belediye Başkanı Rüştü Zeydan ise, belde olarak her zaman devletin yanında olduğunu ve bundan sonra olmaya devam edeceklerini belirterek, beldelerini ziyaret eden Vali Toprak'a teşekkür etti.

Daha sonra Vali Toprak, Büyükçiftlik Belediyesini ziyaret ederek Başkan Zeydan'dan çalışmalar hakkında brifing aldı.

(FT-MSA-Y)



28.12.2016 12:32:55 TSI

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