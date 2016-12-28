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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Salihli Belediyespor, judoda madalyaları topladı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 12:29
Salihli Belediyespor, judoda madalyaları topladı
Salihli Belediyespor, judoda madalyaları topladı

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Manisa'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi İl Birinciliği turnuvasına Salihli Belediyespor damga vurdu.
Anadolu Yıldızlar Ligi İl Birinciliği turnuvasına katılan 150 sporcu arasında mücadele eden Salihli Belediyespor Judo Takımı, elde ettiği 8 birincilik, 8 ikincilik ve 9 üçüncülük derecesiyle turnuvada göz doldurdu. Salihli Belediyespor Judo Takımından Ahmetcan Bilgiç, İbrahim Behlül Kocapınar, İbrahim Demir, Bedirhan Yılmaz, Zührenaz Sipahi, İpek Akdeniz, Tuğba Yılmaz ve Suzannur Duman il birinciliğini, Emine Dikmen, Aysun Ağdeve, Firdevsnur Cenan, Abdülkadir Atılgan, Nazlıcan Dilek, Burcu Sarıdoğan, İrem Korkmaz ve Duygu Dirgen il ikinciliğini, Selçuk Kınay, Bakican Akaydın, Kubilay Efe, Zeliha Bilgin, Ayşin Dağ, Sudenaz Akgün, Zeynep Akbaba, Nesibe Akkor, Eda Öztürk ise il üçüncülüğünü kazandı.
Manisa'da düzenlenen turnuvada 1. olan sporcular Kütahya'da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Grup müsabakalarında Manisa'yı temsil edecekler. Başarılarından dolayı sporcular ile Antrenörler Oktay Ayaz, Özlem Ayaz ve Namet Gülmez'i tebrik eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kütahya'da yapılacak olan müsabakalarda tüm sporculara başarılar diledi.
(BA-SC)

28.12.2016 12:33:11 TSI
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