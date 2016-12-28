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Adalya Vakfı'nda 2017 heyecanı



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Vakfı Mali Genel Kurulu'nda vakfın çalışmalarıyla artık belli bir başarı noktasına ulaştığını belirterek "2017'nin bu başarının daha da ileri taşındığı bir yıl olacağına inanıyorum. Ulaştığımız noktayı asla 'Bu kadarı bize yeter' diyerek kabul edemeyiz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Mali Genel Kurulu, Engelsiz Kafe'de bulunan vakıf binasında toplandı. Genel kurulda Divan Başkanlığını Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal yaparken üyeliklerde Mehmet Tosun ve Yener Altıntaş yer aldı.

Divanının oluşmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okunmasıyla devam eden Genel Kurul'da Vakıf Müdürü Cem Kotan, 2016 yılı faaliyet raporunu genel kurula sundu. Adalya Vakfı Başkan Vekili Bilal Köleoğlu ise 2017 yılında yapılacak çalışmalarla ilgili genel kurul üyelerini bilgilendirdi. Genel kurulda vakfın 2017 tahmini bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Vakfı'nın sadece Muratpaşa için Antalya için çok önemli hizmetleri yerine getiren bir kurum haline dönüşmesinden son derece memnun olduğunu kaydetti. 2017'nin vakfın çalışmalarını daha üst noktalara taşıyacağı bir yıl olacağını dile getiren Başkan Uysal, "Adalya Vakfımız, engelli bireylerimizi gündelik hayatın içinde tutan Engelsiz Kafe, üniversite öğrencilerine yönelik burs olanakları ve Antalyayla, Muratpaşa'yla sınırlı kalmadan gerçekleştirdiği sosyal yardımlarla artık belli bir başarı noktasına ulaştı. Bunu daha ileriye taşımamız gerektiğini konusunda gerek Adalya Vakfı'nın çalışanları ve vakıf üyelerinin hem fikir olması önemlidir. Ulaştığımız noktayı asla 'Bu kadarı bize yeter' diyerek kabul edemeyiz."

(SÇ-SÇ-Y)



28.12.2016 12:34:14 TSI

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