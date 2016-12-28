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Erzurum EYOF 2017'ye hazır



(Fotoğraflı)



Selçuk Kaya

ERZURUM (İHA) - Avrupa'nın en önemli kış spor merkezlerinden biri olan Erzurum, geleceğin olimpiyat şampiyonlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

40 ülkeden 14 ile 18 yaş arasındaki 807 sporcunun katılacağı Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için çalışmalar hızla devam ederken, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın başkanlığındaki EYOF 2017 Erzurum Hazırlık ve Düzenleme Kurulu (HDK) Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof.Dr. Uğur Erdener ve diğer paydaşların katılımıyla çalışmalarını hummalı ve koordineli bir şekilde yürütüyor.

Son yıllarda gerçekleştirdiği uluslararası organizasyonlar ile dünya çapında tanınırlığı artan Erzurum, ev sahipliği yaptığı etkinlikleri başarıyla tamamlayarak önemli bir tecrübe elde etti. 2011 Universiade ile kış sporlarına kapılarını açan Erzurum, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) 2012 Kuzey Disiplin Gençler ve U23 Dünya Kayak Şampiyonası, 2012 Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası gibi önemli organizasyonların tecrübesini EYOF 2017'ye de yansıtacak.11-18 Şubat tarihlerinde 9 farklı branşta (alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, curling, buz pateni, buz hokeyi, sürat pateni, kayakla atlama ve snowboard) yapılacak festivalin düzenlendiği tüm tesisler hazır hale getirildi. Oyunlar öncesinde çeşitli tesislerde, birçok test müsabakası yapılırken, organizasyonlara katılan sporcu ve antrenörler tesislerin EYOF 2017 Erzurum'a hazır olduğunu dile getirdi.

Olimpiyat oyunlarına katılma potansiyeli olan genç sporcuların teşvik edilmesi açısından önem taşıyan bu organizasyonda ülkemizi 24 kadın 45'i erkek olmak üzere toplamda 69 sporcu temsil edecek.

Oyunlarda görev alacak gönüllüler için Ekim ayı içerisinde online başvurular tamamlandı. 4500 başvuru, mülakat yapılarak değerlendirilirken 600 gönüllü kişisel özelliklerinin yanı sıra dil bilgisi ve spor bilgisi baz alınarak festival için seçildi. Bütün gönüllüler için oryantasyon eğitimleri yapılırken sosyal aktiviteler planlandı ve uygulanmaya başlandı. Gönüllüler departmanlarında eğitimlere başlarken bu eğitimler de devam ediyor.

Oyunlar boyunca sporcu sağlığının korunması adına titiz bir çalışma yürütülürken, bu kapsamda hazırlanan EYOF Hastanesi (Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Acil Servisi 7 Şubat'tan itibaren aktif olarak kullanılacak. Ayrıca, EYOF Medikal Acil Çağrı Merkezi (Call Center) de kuruldu.

"Oyunlar köyü hazır hale getirildi"

Hazırlıklar çerçevesinde sporcuların konaklayacağı Oyunlar Köyü içerisinde yer alan bina ve tesislerin gerekli tadilat işlemleri yapıldı. Oyunlar Köyü'nün hemen yanında yer alan araç terminalinde düzenlemeler gerçekleştirilirken, oyunlar köyünde yer alacak madalya törenlerinin yapılacağı alanlar da belirlendi.

Kurumsal kimlik çalışmaları doğrultusunda festivalin sloganı "Yıldızlar Erzurum'da Parlıyor" olarak belirlendi.

Festivalin yüzü olacak maskot da Erzurum'un kültürünü yansıtan bir şekilde tasarlandı ve yapılan halk oylamasında ismi "Karbeyaz" seçildi. 1 Ocak 2017 itibariyle şehirdeki tüm alanlar, festival ile ilgili görsellerle süslenmeye başlayacak.

Festival süresince sporcuların ve katılımcıların tesislere, konaklama, etkinlik alanlarına sorunsuz ve güvenli şekilde ulaşımı için gerekli bütün ulaşım çalışmaları tamamlandı.

EYOF 2017 Erzurum'a dair her türlü güncel bilgi ve içeriğin yer aldığı 'eyof2017erzurum.org' sitesinin yanı sıra 'eyof2017erzurum' uzantılı sosyal medya hesaplarından festivalin nabzı tutmaya devam ediyor.

(SK-AA-Y)



28.12.2016 12:35:11 TSI

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