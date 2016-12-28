28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TUNCELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tunceli'de öğrencilere spor malzemesi dağıtıldı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 12:43
Tunceli'de öğrencilere spor malzemesi dağıtıldı
Tunceli'de öğrencilere spor malzemesi dağıtıldı

(Fotoğraflı)

Ercan Topaç
TUNCELİ (İHA) - Tunceli merkez ve ilçelerde okullar arası sportif faaliyetlere katılan öğrencilere spor malzemesi dağıtıldı.
Gençleri spora teşvik etmek ve farklı spor dallarında başarı gösteren öğrencileri ödüllendirmek amacıyla Tunceli Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spor malzemeleri alındı.
Tunceli Atatürk Kapalı Spor Salonunda düzenlenen spor malzemesi dağıtım törenine Vali Osman Kaymak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şefik Kara, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Aslanoğlu, diğer protokol üyeleri, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.
Öğrencilerin spor alanında daha aktif olmalarını sağlamak, sosyal ve kültürel aktivitelerini geliştirmek istediklerini belirten Vali Osman Kaymak, "Öğrencilerimizin her alanda daha sağlıklı yetişmelerine yardımcı olmak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizin eğitim faaliyetleri sırasında kullanacakları eşofman, forma, şort, yağmurluk, raket, top ve çantadan oluşan spor malzemelerini bugün burada dağıtımını yapıyoruz" dedi.
Daha sonra Vali Kaymak ve beraberindekiler öğrencilere spor malzemesi dağıtımını gerçekleştirdi.
(ET-HİV-Y)

28.12.2016 12:47:14 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

GÜNCELLEME - Tunceli'de çatışma
YEREL

GÜNCELLEME - TUNCELİ'DE ÇATIŞMA
Tunceli'de çatışma
YEREL

TUNCELİ'DE ÇATIŞMA
Elektrik tellerine dizilen güvercinler notaları andırdı
YEREL

ELEKTRİK TELLERİNE DİZİLEN GÜVERCİNLER NOTALARI ANDIRDI
Ovacık'ta kar yağışı hayvancılıkla uğraşanları da etkiliyor
YEREL

OVACIK'TA KAR YAĞIŞI HAYVANCILIKLA UĞRAŞANLARI DA ETKİLİYOR
Koruma altındaki yaban keçisi avlandı
YEREL

KORUMA ALTINDAKİ YABAN KEÇİSİ AVLANDI
Tunceli Belediye Başkanı Öner:
YEREL

TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANI ÖNER:
Tunceli'de 67 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL

TUNCELİ'DE 67 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI
Tunceli Valisi, yeni kimlik kartı çalışmaları hakkında bilgi aldı
YEREL

TUNCELİ VALİSİ, YENİ KİMLİK KARTI ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDI