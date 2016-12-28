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Tunceli'de öğrencilere spor malzemesi dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Ercan Topaç

TUNCELİ (İHA) - Tunceli merkez ve ilçelerde okullar arası sportif faaliyetlere katılan öğrencilere spor malzemesi dağıtıldı.

Gençleri spora teşvik etmek ve farklı spor dallarında başarı gösteren öğrencileri ödüllendirmek amacıyla Tunceli Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spor malzemeleri alındı.

Tunceli Atatürk Kapalı Spor Salonunda düzenlenen spor malzemesi dağıtım törenine Vali Osman Kaymak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şefik Kara, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Aslanoğlu, diğer protokol üyeleri, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin spor alanında daha aktif olmalarını sağlamak, sosyal ve kültürel aktivitelerini geliştirmek istediklerini belirten Vali Osman Kaymak, "Öğrencilerimizin her alanda daha sağlıklı yetişmelerine yardımcı olmak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizin eğitim faaliyetleri sırasında kullanacakları eşofman, forma, şort, yağmurluk, raket, top ve çantadan oluşan spor malzemelerini bugün burada dağıtımını yapıyoruz" dedi.

Daha sonra Vali Kaymak ve beraberindekiler öğrencilere spor malzemesi dağıtımını gerçekleştirdi.

(ET-HİV-Y)



28.12.2016 12:47:14 TSI

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