YEREL HABERLER / HATAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Engelli 29 kadın "Girişimcilik" belgelerini aldı

Engelli 29 kadın "Girişimcilik" belgelerini aldı



(Fotoğraflı)



Necati İvgin

HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde "Girişimcilik Kursunu tamamlayan 29 engelli kadına sertifikaları verildi.

Dörtyol Belediyesi, İŞ-KUR ve KOSGEB işbirliğiyle yürütülen "Girişimcilik" kursunu başarıyla tamamlayan 29 bayan engelli, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Sertifika töreninde konuşan Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, "Bir süre önce engelli bayanlarımıza yönelik olarak proje ortaklarımızla başlattığımız kursu tamamlamış bulunuyoruz. Belge almaya hak kazanan kursiyerlerimizi kutluyor. Aldıkları bu belgeler ile kendi işyerlerini açma imkanı da elde edecekler. Projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kursu başarıyla tamamlayan 29 kursiyerlere belgeleri verildi.

(NCT-Y)



28.12.2016 12:48:25 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER