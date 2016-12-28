28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milaslılar Atatürk için koştu

28 Aralık 2016 Çarşamba, 12:48
Milaslılar Atatürk için koştu
Milaslılar Atatürk için koştu

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Atatürk'ün 1919 yılında Ankara'ya gelişi anısına her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Atatürk Kır Koşusu', Muğla'nın Milas ilçesinde de Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler ve Veteranlar kategorilerinde koşuldu.
Milas'ta Atatürk için koşan sporcular, havanın soğuk olmasına rağmen koşu parkurunu tamamlayarak kategorilerinde ilk üç dereceye girme gayretiyle yarışı sonlandırdılar.
Atapark'ta gerçekleştirilen Atatürk Kır Koşusu ödül töreninde, dereceye giren sporcuların madalyaları Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Ali Ünlüsoy ile bazı kamu kurumlarının yöneticileri tarafından verildi.
Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Atatürk Kır Koşusunun ödül töreninde bir konuşma yapan Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Ali Ünlüsoy, Atatürk'ün Ankara'ya gelişi ve kır koşusu ile ilgili genel bilgiler verip koşuya katılan tüm sporcuları ve emeği geçenleri kutladı.
(ÇP-MB-S)

28.12.2016 12:52:56 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Milas'ta Şair Kale öğrencilerle buluştu
YEREL

MİLAS'TA ŞAİR KALE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Kılıçdaroğlu Milas'a geliyor
YEREL

KILIÇDAROĞLU MİLAS'A GELİYOR
Alo 182'den randevu alınabilecek
YEREL

ALO 182'DEN RANDEVU ALINABİLECEK
Muğla'da iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

MUĞLA'DA İŞ KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Cinayet zanlısı sağlık kontrolünden geçti
YEREL

CİNAYET ZANLISI SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Emekli olan Başmüdür ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL

EMEKLİ OLAN BAŞMÜDÜR ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Çatıdan düşen işçilerden birisi öldü
YEREL

ÇATIDAN DÜŞEN İŞÇİLERDEN BİRİSİ ÖLDÜ
Muğla'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

MUĞLA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Milas'ta Meşe Palamudu seferberliği
YEREL

MİLAS'TA MEŞE PALAMUDU SEFERBERLİĞİ
Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu
YEREL

MUĞLA'DAKİ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
ethiye lise öğrencilerine trafik eğitimi
YEREL

ETHİYE LİSE ÖĞRENCİLERİNE TRAFİK EĞİTİMİ
Milas mezbahası kalitesini onaylattı
YEREL

MİLAS MEZBAHASI KALİTESİNİ ONAYLATTI
ethiye'de milli eğitim personeline başarı belgesi verildi
YEREL

ETHİYE'DE MİLLİ EĞİTİM PERSONELİNE BAŞARI BELGESİ VERİLDİ
Milas'ta bir yıllık çalışmalar değerlendirildi
YEREL

MİLAS'TA BİR YILLIK ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ
Suriyeli 3 çocuk yangında öldü
YEREL

SURİYELİ 3 ÇOCUK YANGINDA ÖLDÜ
CHP'den Milas Belediye Başkanı Tokat'a destek
YEREL

CHP'DEN MİLAS BELEDİYE BAŞKANI TOKAT'A DESTEK
Milas'ta patlayan kalorifer kazanı vatandaşları korkuttu
YEREL

MİLAS'TA PATLAYAN KALORİFER KAZANI VATANDAŞLARI KORKUTTU
Milas'ta yangına vatandaşlar müdahale etti
YEREL

MİLAS'TA YANGINA VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ
MUTSO Akademi protokolü imzalandı
YEREL

MUTSO AKADEMİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
ATTDER'den 'Çocuklar üşümesin' kampanyası
YEREL

ATTDER'DEN 'ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN' KAMPANYASI
&quot;Marmaris &quot;Christmas&quot; kenti olacak&quot;
YEREL

"MARMARİS "CHRİSTMAS" KENTİ OLACAK"
FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN ASKERİ YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
Başkan Acar gazetecilerle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN ACAR GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı
YEREL

MİLLİ ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY ANILDI