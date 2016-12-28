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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Ekoturizm kursuna katılanlara sertifikaları verildi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 12:57
Ekoturizm kursuna katılanlara sertifikaları verildi
Ekoturizm kursuna katılanlara sertifikaları verildi

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) destek verdiği "Kdz. Ereğli'de Ekoturizm Canlanıyor" adlı proje kapsamında kurs gören 44 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.
Kdz. Ereğli Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve BAKKA'nın 2016 Teknik Destek Programı kapsamında kabul edilen 'Kdz. Ereğli'de Ekoturizm Canlanıyor' projesi kapsamında 21-27 Aralık tarihileri arasında Kdz. Ereğli TSO binasında verilen eğitimler sona erdi. Kdz. Ereğli TSO'da düzenlenen törende kursu başarı ile tamamlayan 44 kursiyere sertifikaları verildi. Törene Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkan Vekili Atilla Bulak, İlçe Emniyet Müdürü Fahri Küçük, Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tetiker, TSO Başkan Yardımcısı Sertan Yalçın, BAKKA Temsilcisi Hakkı Yavuz Toplu, daire amirleri ve kursiyerler katıldı.

Madenoğlu: "Ekoturizm ile ilgili çalışmalarımız devam edecek"
Ekoturizm kursunun tamamlanmasının ardından alınan eğitimlerin pratiğe dönüştürülmesi gerektiğini belirten Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, amaçlarının sonuç almak olduğunu ifade etti. Madenoğlu konuşmasında, "Burada aldığımız eğitimleri somut hale dönüştüremezsek, pratik hale dönüştüremezsek, Ereğli'mizde ekoturizm ile ilgili bir şeyler yapamazsak bu eğitimi sorgulamamız gerekir. O nedenle sonuç alıcı çalışmalar yapmak lazım. Bu konuda da müteşebbislerimize, işadamlarımıza ve idarecilerimize çok iş düşüyor. Bizim bu projelerimizle ilgili çalışmalarımız devam edecek. Başta Sayın Valimiz olmak üzere bu projede; düşünce aşamasından uygulanmasına kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yine bize proje kapsamında verilen eğitimler sırasında yer sağlayan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum." dedi.

Tetiker; "Ekoturizm 5. Hedefimiz olacak"
Kdz. Ereğli TSO Başkanı Yaşar Tetiker göreve geldiklerinde önlerine 4 hedef koyduklarını, bundan sonra ise ekoturizmin gelişmesi için yapacakları çalışmalarında 5. Hedefleri olacağını anlattı. Tetiker törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; "Tersaneler bölgesinin canlanması, organize sanayi bölgesinin rehabilitasyonu, Erdemir ile olan ilişkiler ve öğrenci sayısının arttırılmasını hedeflemiştik. Ama şimdi anladım ki çok büyük hata ve yanlış yaparak turizm ile ilgili bir hedef koymamışız. Sağ olsun Sayın Kaymakamımız bize bunu hatırlattı. Bundan sonra bu eğitimler son olmayacak inşallah. Bu işin takipçisi olacağız. Bizim 4 hedeften sonra 5'inci hedefimiz de bu ekoturizm projesinin takibi olacak. Bu noktada ne yapılması gerekiyorsa elimizden geleni yaparak sonuca çıkmaya çalışacağız."

BAKKA'nın desteği devam edecek
Törende konuşan BAKKA Temsilcisi Hakkı Yavuz Toplu ise Kdz. Ereğli ilçesinin BAKKA projelerinden 2016 yılı içerisinde faydalandığını belirterek, 2017 yılında da bu desteklerinin devam edeceğini vurguladı. Toplu konuşmasında "Bu sayede teknik destek projelerimizden bu dönemde Kdz. Ereğli ilçemiz gerçekten oldukça fazla faydalandı. 2017 yılı içinde şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki; teknik destek projelerimiz yine daha yüksek bütçelerle ve daha çok sayıda projeye destek vererek devam edecek. Kursiyerlerimize, eğitimi veren hocalarımıza ve bu eğitimin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm proje ekibine teşekkür ediyorum." dedi.
5 gün süren, ve 3 gün Doç. Dr. Mete Sezgin, 2 gün ise Doç. Dr. Cafer Topaloğlu tarafından kursiyerlere turizm ve sürdürülebilir turizm kavramı, turizm çeşitleri ve ekoturizm, turizmin çevre, kültür ve ekoloji ilişkisi, ekoturizm prensipleri, ekoturizmin yönetim planı ve planlama süreci ile kapasite gelişimi konuları anlatıldı. Kurs sırasında kursiyerler ise Kdz. Ereğli ilçesinde ekoturizm ile ilgili yapılabilecek proje ve çalışmalarla ilgili düşüncelerini paylaştı.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri kursiyerlere sertifikalarını dağıttı.
(VK-OA-Y)

28.12.2016 12:59:39 TSI
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