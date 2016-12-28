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Taraftarlardan Salihli Kocaçeşmespor'a tatlı ikramı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grupta ilk yarıyı 20 puanla 5. sırada tamamlayan Salihli Kocaçeşmespor'un antrenmanını ziyaret eden taraftarlar futbolculara tatlı ikramında bulunarak ikinci yarı için başarılar diledi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grupta Manisa'yı temsil eden 4 ekipten biri olan ve ilk yarıyı 20 puanla 5. sırada tamamlayan Salihli Kocaçeşmespor, 2. yarının ilk haftasında konuk edeceği Yeni Çanspor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Kamil Utkan yönetiminde Yeni Çanspor maçı hazırlıklarını Yunus Oktav Stadı'nda sürdüren Salihli Kocaçeşmespor'a 45.5 Taraftar Grubu üyeleri, antrenmana sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, futbolculara tatlı ikramında bulundu. Kocaçeşmesporlu futbolculara tatlı ikramında bulunan taraftarlar, 2. yarıda başarılar diledi.

Salihli Kocaçeşmepor Teknik Direktörü Kamil Utkan, tatlı desteklerinden dolayı taraftarlara teşekkür etti.

(BA-SC)



28.12.2016 13:08:35 TSI

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