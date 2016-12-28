YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mülteci çocuklara motivasyon programı düzenlendi

Mülteci çocuklara motivasyon programı düzenlendi



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - SAÜ İlahiyat Fakültesinden bir grup gönüllü öğrenci, mülteci çocuklar için motivasyon programı düzenledi. Programa Sakarya'da yaşayan kırk kadar mülteci çocuk aileleriyle birlikte katıldı.

Program 35 dakikalık bir çocuk filmi izletisi ile başladı. Filmin ardından katılımcılara Türk ve Arap mutfağından çeşitli yiyecekler ikram edildi. Sonrasında şarkılar ve palyaçolar eşliğinde eğlenen çocukların yüzleri boyandı ve günün anısına büyük bir tuval üzerinde parmak boyama etkinliği yapıldı. Program sonunda Türkçe öğrenmelerine katkıda bulunmak adına her çocuğa Türkçe hikâye kitabı verilirken, ailelerine ise battaniye hediye edildi. SAÜ İlahiyat Fakültesi Vakfı'nın da katkı sağladığı ve farklı fakültelerden öğrencilerin de gönüllü destek verdiği bu etkinlik ile öğrenciler, mülteci kardeşlerinin kalplerine hitap etmeyi başardı.

Program, yapılan dua ile sona erdi.

(RŞ-İÇ)



28.12.2016 13:13:04 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER