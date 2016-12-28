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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Arifiye'nin hentbol yıldızlarından Başkan Karakullukçu'ya ziyaret

28 Aralık 2016 Çarşamba, 13:11
Arifiye'nin hentbol yıldızlarından Başkan Karakullukçu'ya ziyaret
Arifiye'nin hentbol yıldızlarından Başkan Karakullukçu'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Arifiye Üzeyir Garih Orta Okulu hentbol yıldızları Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'yu makamında ziyaret etti.
Okul Sporları Federasyonu tarafından Serdivan Kapalı Spor Salonunda, 12 Aralık -15 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenen Sakarya Küçük Kızlar Hentbol Şampiyonasında, Arifiye Üzeyir Garih Orta Okulu öğrencileri tüm rakiplerini yenerek, il birincisi oldu. Arifiyeli Hentbol Yıldızları, Arifiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Okul Müdürü Murat Demir, Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Safitürk ve Beden Eğitimi Öğretmenleri Özkan Keskin eşliğinde, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'yu makamında ziyaret etti. Sporcuların başarısından büyük memnuniyet duyan Başkan İsmail Karakullukçu sporculara hediye takdim etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Karakullukçu, "Arifiye'de gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, onları spor yapmaya teşvik etmek, günümüzün hastalıkları stres ve obeziteden uzak, sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak ve Türk sporuna şampiyon sporcular kazandırmak için göreve geldiğimiz günden bu yana birçok sosyal tesis ve spor tesisimizi hizmete soktuk. Bunun yanında 5393 Sayılı Belediye Yasasının verdiği yetkiyle, ilçemizdeki tüm amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımlarımız sürüyor. Hamdolsun, gençlerimiz de bu yatırımlarımızın karşılığını fazlasıyla veriyor. Bu gün Arifiye'miz sporun birçok dalında şampiyon sporculara sahip. Tabi, sporu da spor için centilmenlik kuralları içerisinde yapmak lazım. Sizler, gittiğiniz her yerde Arifiye'yi temsil ediyorsunuz. Yani, bizden çok daha büyük bir kitleye ulaşıyorsunuz. Bu bakımdan daima iyi örke olmaya, sahada centilmence mücadele edip hakkınızla derece almaya gayret edin. Şampiyonluklar, başarılar tabiî ki çok güzel, ancak asıl önemli olan 'Gönüllerin Şampiyonu Olmak'. Hepinizin gözlerinde öpüyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.
(RŞ-İÇ)

28.12.2016 13:14:28 TSI
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