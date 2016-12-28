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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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ethiye'de milli eğitim personeline başarı belgesi verildi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 13:15
ethiye'de milli eğitim personeline başarı belgesi verildi
Fethiye'de milli eğitim personeline başarı belgesi verildi

(Fotoğraflı)

Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) -Fethiye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramındaki çalışmalarında ve mesleki çalışmalarında olağan üstü başarı gösteren 25 milli eğitim personeline Kaymakam Ekrem Çalık tarafından başarı belgesi verildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen başarı belgesi töreninde Kaymakam Ekrem Çalık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında ve mesleki çalışmalarında olağan üstü başarı gösteren Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Hasan Doğan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Şentürk, İlçe Şube Müdürü Şadiye Ceylan, Fethiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit olmak üzere toplamda 25 kişiye başarı belgesi takdim etti.

Törende konuşan Kaymakam Ekrem Çalık; "Geçtiğimiz aylarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladık. Daha önceki yıllarda da çeşitli bayramlar kutladık ama Cumhuriyet Bayramını gerçekten cumhuriyet bayramına yakışır şekilde güzel bir törenle kutladık. Statta en az 6 bin seyirci, bin 500 öğrenci katılarak 7 bin 500 kişinin katıldığı programı coşkulu bir şekilde kutladık. Fethiye'de program çok beğenildi. Bu nedenle gayret gösteren tüm arkadaşlarımıza teşekkür belgesi vererek ödüllendirmek istedim" dedi.

Fethiye'ye atandığı ilk yıl düzenlenen Cumhuriyet Bayramının coşkulu kutlanmamasına üzüldüğünü ifade eden Çalık; "Geldiğim ilk yıl yaptığım cumhuriyet bayramında geçit töreni dışında bir program yoktu ve Cumhuriyet bayramı daha görkemli kutlanması gerekir fikri aktarılmıştı. Bundan sonraki 4 cumhuriyet bayramının tamamını güzel kutladık. Cumhuriyet bizim varlığımızın temel nedeni. Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti. Bunu kuran Mustafa Kemal Atatürk. İlelebet de yaşayacak, buna inanıyoruz. Bu program çok kısa sürede hazırlandı. 1 aylık çalışma ile çok güzel bir program ortaya çıktı. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.
(MB-Y)

28.12.2016 13:19:24 TSI
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