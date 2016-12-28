28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Akademik genel kurul gerçekleştirildi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 13:17
Akademik genel kurul gerçekleştirildi
Akademik genel kurul gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi'nde 2016 yılının son Akademik Genel Kurulu, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın başkanlığında toplandı.
SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Rektör Elmas'ın yanı sıra rektör yardımcıları, dekanlar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri, bölüm ve program başkanları ile tüm öğretim üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantıya geçildi. Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra çok farklı bir atmosfere girdiğini belirterek, "Bu atmosferi hep birlikte yaşıyoruz. Hala gerek terör olaylarında, gerekse sınır ötesinde yapılan operasyonlarda şehitlerimiz oluyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ise sabırlar diliyoruz. Ülkemizin güvenliği için zor koşullarda canını ortaya koyan kahraman güvenlik kuvvetlerimize de hedeflerinde başarılar diliyoruz" dedi.
Üniversiteler olarak bu kritik dönemde ülkenin sorunlarına daha fazla odaklanmaları gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Elmas, "15 Temmuz'un ardından devlet tarafından terör örgütlerine karşı bir takım kararlar alındı. Sakarya Üniversitesi olarak bu konuda 11 kişilik bir değerlendirme ekibi oluşturduk. Bu kapsamda 200'e yakın kişi hakkında ayrıntılı olarak inceleme başlatıldı. 84 kişi ihraç edildi. Diğerleri ilgili ayrıntılı inceleme devam ediyor" diye konuştu. Sürecin hala devam ettiğini belirten Prof. Dr. Elmas, "Sadece 17-25 Aralık'tan sonra değil, 6 yıllık görev süremiz boyunca kurumumuza aldığımız personel konusunda özel bir hassasiyet gösterdik. Bu konuda üniversitemizin psikolojisini ve genel atmosferini sarsacak bir durum olmadı" ifadelerini kullandı. Sakarya Üniversitesi'nde bulunan tüm programların akreditasyonu hedeflerinin devam ettiğini dile getiren Rektör Elmas, şu anda 70'e yakın programdan 49'unun akreditasyonunun gerçekleştiğini, İşletme, Eğitim ve Siyasal Bilgiler fakültelerinin akreditasyon süreçlerinin ise devam ettiğini söyledi. Akreditasyonun eğitim-öğretimin kalitesini belirleyen ve sonuç odaklı bir süreç olduğunu kaydeden Elmas, "Şu anda Türkiye'de en çok akredite olmuş programa sahip üniversiteyiz. Programlarımızın akreditasyonu ile ilgili bilgi ÖSYM'de ve kılavuzunda da görünüyor. Öğrencilerimize kazandırdığımız bilgi ve becerilerin ölçülmesi konusunda da önemli projeler yapıyoruz. Dünya artık akreditasyon konusunda eğitim-öğretimin verilme biçimi ile öğrenme yöntemleri ve öğrenmenin geldiği nokta üzerinde duruyor" ifadelerini kullandı.
Öğretim üyelerinin de değerlendirmeden geçmesi için çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Elmas, "Disiplinlerarası lisansüstü programlarımız açılmaya devam ediyor. Uluslararası ortak programlarımız var. Yabancı öğrenci sayısı hedefimizi 2018 yılı için 5 bin olarak belirlemiştik. Şu anda 3 bin 800 yabancı öğrencimiz var. Hedefimizi tutturacağız. Yeterli sayıda öğretim üyesi olmaması nedeniyle öğrenci-öğretim üyesi oranımız biraz fazla. Avrupa Kalite Ödülü 2018 yılı hedeflerimiz arasındaydı, ancak geçen yıl aldık. Kişi başı yayın sayısı hedeflimiz olan 0,8 rakamına bu yıl sonu itibariyle ulaşmış olacağız. 2014 yılında bu rakam 0,5 idi. Burada yapılan teşvikler ve uygulamaların da büyük önemi var. İndeksli yayın sayısında da hedefimize yaklaşırız diye düşünüyorum. Türkiye sıralamasında 2011'de 70. sıralardaydık. Üniversite sayısı yüzde 50 artmasına rağmen şu anda 30'lara geldik. 20'lere gelmeyi hedefliyoruz. Girişimcilik endeksi sıralamasında 3 sene önce yoktuk. Şu anda 24'deyiz. 15'inci sırayı hedefliyoruz. Bu konuda gayret gösteren tüm hocalarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.
Tüm dünyada araştırma merkezlerinde artık neler yapıldığının sorgulandığını ifade eden Elmas, Sakarya Üniversitesi bünyesinde kurdukları araştırma merkezlerinin de sonuç odaklı çalışmalarını istediklerini söyledi. Konuşmanın ardından ise ödül törenine geçildi. Ödül alan akademisyenlere 2016 Eğitim Alanında Mükemmellik Ödülleri ve 2016 yılı içerisinde TÜBİTAK projesi onaylananlara belgeleri takdim edildi. Toplantıda son olarak emekli olan akademisyenlere, bu güne kadar yapmış oldukları hizmetler dolayısıyla belgeleri takdim edildi.
(RŞ-İÇ)

28.12.2016 13:21:39 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da tır, öğrenciye çarptı: 1 ölü
YEREL

SAKARYA'DA TIR, ÖĞRENCİYE ÇARPTI: 1 ÖLÜ
Başkan Alemdar'dan Kaymakam'a ziyaret
YEREL

BAŞKAN ALEMDAR'DAN KAYMAKAM'A ZİYARET
SASKİ'den dolandırıcılık uyarı
YEREL

SASKİ'DEN DOLANDIRICILIK UYARI
Adapazarı Belediyesi karla mücadeleye hazır
YEREL

ADAPAZARI BELEDİYESİ KARLA MÜCADELEYE HAZIR
SASKİ içmesuyu ağını genişletiyor
YEREL

SASKİ İÇMESUYU AĞINI GENİŞLETİYOR
Adapazarında temalı parkların sayısı artıyor
YEREL

ADAPAZARINDA TEMALI PARKLARIN SAYISI ARTIYOR
Arifiye'nin hentbol yıldızlarından Başkan Karakullukçu'ya ziyaret
YEREL

ARİFİYE'NİN HENTBOL YILDIZLARINDAN BAŞKAN KARAKULLUKÇU'YA ZİYARET
Mülteci çocuklara motivasyon programı düzenlendi
YEREL

MÜLTECİ ÇOCUKLARA MOTİVASYON PROGRAMI DÜZENLENDİ
Sakarya Ticaret Borsası
YEREL

SAKARYA TİCARET BORSASI
Fatih Özçelik Sakaryaspor'da
YEREL

FATİH ÖZÇELİK SAKARYASPOR'DA
Sakarya'da terör operasyonları
YEREL

SAKARYA'DA TERÖR OPERASYONLARI
AA'nın &quot;Yılın Fotoğrafları&quot; oylaması
YEREL

AA'NIN "YILIN FOTOĞRAFLARI" OYLAMASI
Sakarya'da terör operasyonu
YEREL

SAKARYA'DA TERÖR OPERASYONU
Vefatının 80'inci yılında &quot;Akif'i Anlamak Asım'ı Yaşamak&quot; etkinliği
YEREL

VEFATININ 80'İNCİ YILINDA "AKİF'İ ANLAMAK ASIM'I YAŞAMAK" ETKİNLİĞİ
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma
YEREL

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA
Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Sakarya'da DEAŞ operasyonu
YEREL

SAKARYA'DA DEAŞ OPERASYONU
Sapanca Rehabilitasyon Merkezine Veteriner hekim atandı
YEREL

SAPANCA REHABİLİTASYON MERKEZİNE VETERİNER HEKİM ATANDI
Anadolu'nun Akademisi'nde dönem sonu paneli
YEREL

ANADOLU'NUN AKADEMİSİ'NDE DÖNEM SONU PANELİ
Mithatpaşa Kavşağı yüzleri güldürüyor
YEREL

MİTHATPAŞA KAVŞAĞI YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR
Kaymakam Yazıcı'dan Başkan Karakullukçu'ya nezaket ziyareti
YEREL

KAYMAKAM YAZICI'DAN BAŞKAN KARAKULLUKÇU'YA NEZAKET ZİYARETİ
Sakarya Sinerji Ekibi'nden &quot;Hayatın Değişen Dinamikleri&quot; vurgusu
YEREL

SAKARYA SİNERJİ EKİBİ'NDEN "HAYATIN DEĞİŞEN DİNAMİKLERİ" VURGUSU
Muhtardan kar suyu açıklaması
YEREL

MUHTARDAN KAR SUYU AÇIKLAMASI
AA'nın &quot;Yılın Fotoğrafları&quot; oylaması
YEREL

AA'NIN "YILIN FOTOĞRAFLARI" OYLAMASI