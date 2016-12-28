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YEREL HABERLER  / TUNCELİ HABERLERİ
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Elektrik tellerine dizilen güvercinler notaları andırdı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 13:23
Elektrik tellerine dizilen güvercinler notaları andırdı
Elektrik tellerine dizilen güvercinler notaları andırdı

(Fotoğraflı)

Sidar Eren
TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle elektrik telleri üzerine dizilen güvercinler renkli görüntüler oluşturdu.
Ovacık ilçesine bağlı 94 Mahallesi'nde bulunan elektrik direklerine bağlı teller üzerinde yan yana dizilen onlarca güvercin, görüntüleriyle dikkat çekti. Elektrik teline dizilişleriyle notaları andıran güvercinler, izlenmeye değer bir görüntü oluşturdu.
(SE-MP-Y)

28.12.2016 13:26:41 TSI
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