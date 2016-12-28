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SASKİ içmesuyu ağını genişletiyor



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin 16 ilçesinde tüm mahallelere sağlıklı ve bol içmesuyu ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şehirde devam eden çalışmalar kapsamında SASKİ, 3 ilçede 13 mahallenin daha içmesuyu depolarını yenileyerek daha modern ve hijyenik depolar inşa ediyor. Adapazarı'na bağlı Büyükhattaplı, Geyve'ye bağlı Düzakçaşehir, Ahibaba, İhsaniye ve Setçe Mahalleleri, Taraklı'ya bağlı Pirler ve Çamtepe Mahalleleri'nde depoların montajı tamamlanırken yine Geyve'ye bağlı Akkaya, Kızılkaya, Çakıroğlu, Melekşeoruç, Saraçlı ve Fındıksuyu Mahalleleri'nde ise çalışmalar devam ediyor. Düzakçaşehir Mahallesi Muhtarı Ayhan Güngör, "Yıllar önce mahalle olarak kendi imkânlarımızla inşa ettiğimiz içmesuyu depomuz artık ihtiyacımızı karşılamıyor. Konuyla ilgili olarak SASKİ'ye başvurduk. Sağ olsun SASKİ konuyla ilgilendi. Çok kısa sürede yeni depomuzu hazırlayarak montajını yaptılar. Bizi rahatlatmak adına mahallemize bir depo daha yapılacak. Yeni depolarla içmesuyumuz daha düzenli, daha hijyenik ve kesintisiz olacak. Bugüne dek altyapı anlamında her sorunumuzda SASKİ bizi ilgisiz bırakmadı, problemlerime çözüm buldu. Bu anlamda SASKİ Genel Müdürümüz Rüstem Keleş'e teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki SASKİ var" diye konuştu.

Akkaya Mahallesi Muhtarı Haluk Bülbül, "Mahallemizde ciddi bir su sıkıntısı vardı. Dönem dönem yetersizlik sorunu yaşıyorduk. SASKİ mahallemiz için yeni bir kaynak temin etti. İçmesuyu depomuzda yenileniyor. Yeni kaynaktan yapılacak takviye ve daha modern depolarla SASKİ bu problemimizi de çözüyor. Bu anlamda SASKİ'nin hizmetlerinden, problemlerimize getirdiği çözümlerden gerçekten memnunuz" ifadelerini kullandı. Ahıbaba Mahallesi Muhtarı Fikri Işık, "SASKİ gerçekten görevini zamanında yapıyor. Şükür ki artık susuz kalmıyoruz. Hangi saatte telefon edersek edelim arızaları, problemleri zamanında çözüyorlar. Mahallemize yeni içmesuyu depoları da koydular. Kendi imkânlarımızla inşa ettiğimiz eski depomuzu temizleyemiyorduk. Hijyen açısından sıkıntılıydı. Konuyu SASKİ'ye ilettik. Kısa zamanda kar-kış demeden yeni içmesuyu depomuzu getirdiler. Artık sularımız daha temiz ve sorunsuz olacak. SASKİ'den Allah razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş'e bizimle, dertlerimizle yakından alakadar oldukları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

(RŞ-İÇ)



28.12.2016 13:27:56 TSI

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