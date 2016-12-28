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Hurdalıkta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de, bir hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Demirciler Sitesi'nde bulunan bir hurdalıkta yangın çıktığı öğrenildi. Haber verilmesi üzerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından yangına müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında hurdalıkta maddi hasar meydana gelirken, yetkililer yangın ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

(AÖ-Y)



28.12.2016 13:32:53 TSI

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