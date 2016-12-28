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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Fatsa'ya çevre yolu müjdesi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 13:32
Fatsa'ya çevre yolu müjdesi
Fatsa'ya çevre yolu müjdesi
- Fatsa Çevre Yolu proje ihalesi 18 Ocak'ta gerçekleşecek
- AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı:
- "Fatsa Çevre Yolu projesi Türkiye'nin en büyük mega projelerinden birisidir"
- AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak:
- "Karadeniz Bölgesi için Fatsa Çevre Yolu çok önemlidir"

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Çevre Yolu proje ihalesinin 18 Ocak 2017'de yapılacağı açıklandı.
Fatsa Çevre Yolu ile ilgili AK Parti Ordu Milletvekilleri Ergün Taşcı ve Oktay Çanak ortak bir basın toplantısı düzenledi. Fatsa Belediyesi Spor Kompleksi'nde düzenlenen toplantıya ayrıca Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, çevre ilçe belediye başkanları ve parti üyeleri katıldı.
Fatsa Çevre Yolu ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, "Ordu Çevre Yolumuzun birinci etabı açılacak. Açıldığında ilimizin konumu çok farklı olacak. İkinci etap ile ilgili hukuki engeller kalktı ve tüm Karadeniz'i ilgilendiren Fatsa Çevre Yolu projesi hayata geçti. Taleplerin yoğunluğu süreci hızlandırdı. Durmayacağız ve istikrarlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Fatsa Çevre Yolu projesi Türkiye'nin en büyük mega projelerinden birisidir. Kamu ihale bülteninde çevre yolu ile ilgili ayın gerçekleşti. 18 Ocak 2017'de proje ihalesi ile ilgili teklifler alınacak. Hızlı bir şekilde proje ihale süreci kimin aldığı belli olacak ve kısa sürede yüklenici firma çalışmalara başlayacak. Birkaç yıl içinde gerçekleşecek projeye bölgemiz çevre yoluna ara bağlantı yolları ile birlikte kazanacaktır" dedi.

"Fatsa Çevre Yolu çok önemli"
Fatsa Çevre Yolu projesinin nihaiyi bir sonuca ulaştığını belirten AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak ise yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 22 kilometrelik bir çevre yolu sadece Fatsa ilçesini değil, bu bölgede yolculuk yapan herkesi etkileyecektir. Ünye ilçesinde, Ordu'daki çevre yolunun yapılması trafik güvenliğini sağlamak içindir. İnsanların kısa süre içerisinde kendi sevenlerine, iş yerlerine, ailesine sağlamak içindir çevre yolunun yapılması. Çevre yolu ile birlikte trafik hızlanmış olacak ve rahatlamış olacaktır. Karadeniz Bölgesi için Fatsa Çevre Yolu çok önemlidir" diye konuştu.
(AA-SLH-Y)

28.12.2016 13:34:43 TSI
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