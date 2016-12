YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aydınspor 1923'te ilk veda Gurur ve Burak Can'dan

Aydınspor 1923'te ilk veda Gurur ve Burak Can'dan



Mehmet Sarıkaya

AYDIN (İHA) - Aydınspor 1923'te devre arasının başlamasıyla birlikte takımdan ayrılan ilk oyuncular Saffet Gurur Yazar ve Burak Can Balcı oldu.



Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grupta ilk yarıda istenilen performansı ortaya koyamayan ve taraftarlarını topladığı 21 puanla kahreden Aydınspor 1923'te devre arasına girilmesiyle birlikte takımdan ayrılacak olan isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Sezon başında Ankara Demirspor'dan transfer edilen tecrübeli defans oyuncusu Saffet Gurur Yazar'la geçen yıl sezon başında Tire 1922'den transfer edilen Burak Can takımdan ayrıldı. Stoper bölgesinde Erdi Bakırcı, Süleyman Özdamar ve İsmail Hacıhafızoğlu gibi isimlerin arkasında forma şansı bulamayan Gurur'la bir araya gelen Siyah Beyazlı yönetim yollarını ayırdı. Yine orta sahada çok fazla şans bulamayan Burak Can da yaprak dökümüne dahil olan isimlerin başında yer aldı.



Gurur 10 Maçta Görev Aldı

Sezon başında büyük umutlarla Ankara Demirspor'dan takıma katılan ancak beklenen performansı gösteremeyen 1.87'lik dev stoper Aydınspor 1923 formasıyla 9 lig ve 1 kupa maçında görev aldı. Bu maçların 5'ine ilk on bir de başlayan Gurur, ligde 508 dakika görev alırken, Kupa müsabakasında Antalyaspor karşısında 3 dakika boy gösterdi. 1 sarı kart alan Yazar, gol veya asist katkısı yapamadı.



Çok Fazla Forma Şansı Bulamadı

Aydınspor 1923'te iki sezondur top koşturan genç orta saha oyuncusu Burak Can Balcı, geçtiğimiz sezon 6 lig ve 1 kupa olmak üzere toplam 7 maçta top koşturdu. 3 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Balcı, rakip fileleri bir kez sarsarken, toplam 295 dakika boy gösterdiği maçlarda da 3 sarı kart gördü. bu sezon da ilk yarı sonu itibariyle 3 lig ve 1 kupa olmak üzere toplam 4 maçta top oynayan Burak Can, 2 maçta ilk 11'de sahaya çıkarken 199 dakika sahada kaldı ve bir sarı kart gördü. Burak Can bu sezon gol atma başarısı gösteremedi.

28.12.2016 13:35:22 TSI

