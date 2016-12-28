28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aydınspor 1923'te ilk veda Gurur ve Burak Can'dan

28 Aralık 2016 Çarşamba, 13:32
Aydınspor 1923'te ilk veda Gurur ve Burak Can'dan
Aydınspor 1923'te ilk veda Gurur ve Burak Can'dan

(Fotoğraflı)

Mehmet Sarıkaya
AYDIN (İHA) - Aydınspor 1923'te devre arasının başlamasıyla birlikte takımdan ayrılan ilk oyuncular Saffet Gurur Yazar ve Burak Can Balcı oldu.

Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grupta ilk yarıda istenilen performansı ortaya koyamayan ve taraftarlarını topladığı 21 puanla kahreden Aydınspor 1923'te devre arasına girilmesiyle birlikte takımdan ayrılacak olan isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Sezon başında Ankara Demirspor'dan transfer edilen tecrübeli defans oyuncusu Saffet Gurur Yazar'la geçen yıl sezon başında Tire 1922'den transfer edilen Burak Can takımdan ayrıldı. Stoper bölgesinde Erdi Bakırcı, Süleyman Özdamar ve İsmail Hacıhafızoğlu gibi isimlerin arkasında forma şansı bulamayan Gurur'la bir araya gelen Siyah Beyazlı yönetim yollarını ayırdı. Yine orta sahada çok fazla şans bulamayan Burak Can da yaprak dökümüne dahil olan isimlerin başında yer aldı.

Gurur 10 Maçta Görev Aldı
Sezon başında büyük umutlarla Ankara Demirspor'dan takıma katılan ancak beklenen performansı gösteremeyen 1.87'lik dev stoper Aydınspor 1923 formasıyla 9 lig ve 1 kupa maçında görev aldı. Bu maçların 5'ine ilk on bir de başlayan Gurur, ligde 508 dakika görev alırken, Kupa müsabakasında Antalyaspor karşısında 3 dakika boy gösterdi. 1 sarı kart alan Yazar, gol veya asist katkısı yapamadı.

Çok Fazla Forma Şansı Bulamadı
Aydınspor 1923'te iki sezondur top koşturan genç orta saha oyuncusu Burak Can Balcı, geçtiğimiz sezon 6 lig ve 1 kupa olmak üzere toplam 7 maçta top koşturdu. 3 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Balcı, rakip fileleri bir kez sarsarken, toplam 295 dakika boy gösterdiği maçlarda da 3 sarı kart gördü. bu sezon da ilk yarı sonu itibariyle 3 lig ve 1 kupa olmak üzere toplam 4 maçta top oynayan Burak Can, 2 maçta ilk 11'de sahaya çıkarken 199 dakika sahada kaldı ve bir sarı kart gördü. Burak Can bu sezon gol atma başarısı gösteremedi.
(MS-MB-S)

28.12.2016 13:35:22 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Aydın AK Parti Kuyucak ve Karacasu'da muhtar ve STK'larla buluştu
YEREL

AYDIN AK PARTİ KUYUCAK VE KARACASU'DA MUHTAR VE STK'LARLA BULUŞTU
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu:
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NUN KARDEŞİ CELAL KILIÇDAROĞLU:
Aydın'da &quot;Halep İçin Uzat Elini&quot; yardım kampanyası düzenlendi
YEREL

AYDIN'DA "HALEP İÇİN UZAT ELİNİ" YARDIM KAMPANYASI DÜZENLENDİ
Didim CHP 2016 yılını değerlendirdi
YEREL

DİDİM CHP 2016 YILINI DEĞERLENDİRDİ
Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran Muhtarlarla Bir Araya Geldi
YEREL

SÖKE BELEDİYE BAŞKANI SÜLEYMAN TOYRAN MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
Didim Belediyespor yönetiminde kan değişikliği
YEREL

DİDİM BELEDİYESPOR YÖNETİMİNDE KAN DEĞİŞİKLİĞİ
Fatih Mahallesi'ndeki 6 buçuk yıllık pazar hasreti sona eriyor
YEREL

FATİH MAHALLESİ'NDEKİ 6 BUÇUK YILLIK PAZAR HASRETİ SONA ERİYOR
Aydın'a yılın ilk karı düştü
YEREL

AYDIN'A YILIN İLK KARI DÜŞTÜ
Başkan Kale'den Yeni Acarlarspor'a destek
YEREL

BAŞKAN KALE'DEN YENİ ACARLARSPOR'A DESTEK
Aydınspor 1923'te teknik adam ve takviye arayışları sürüyor
YEREL

AYDINSPOR 1923'TE TEKNİK ADAM VE TAKVİYE ARAYIŞLARI SÜRÜYOR
arpuzlu Belediyespor Özdemir'le nefes aldı
YEREL

ARPUZLU BELEDİYESPOR ÖZDEMİR'LE NEFES ALDI
Çaldıkları zeytinyağı sayesinde yakalandılar
YEREL

ÇALDIKLARI ZEYTİNYAĞI SAYESİNDE YAKALANDILAR
Koçak ve Bircan 4 aylık Buse'yi hasta yatağında ziyaret etti
YEREL

KOÇAK VE BİRCAN 4 AYLIK BUSE'Yİ HASTA YATAĞINDA ZİYARET ETTİ
Efeler Belediyesi zabıtasından Çevik Kuvvet'e moral ziyareti
YEREL

EFELER BELEDİYESİ ZABITASINDAN ÇEVİK KUVVET'E MORAL ZİYARETİ
Aydın'da Dart 1. kademe yardımcı antrenörlük kursu açılıyor
YEREL

AYDIN'DA DART 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK KURSU AÇILIYOR
Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol İl Karması seçmeleri yapıldı
YEREL

ANADOLU YILDIZLAR LİGİ VOLEYBOL İL KARMASI SEÇMELERİ YAPILDI
Aydın Ziraat Odası'ndan 'ÇKS' uyarısı
YEREL

AYDIN ZİRAAT ODASI'NDAN 'ÇKS' UYARISI
Karakış şartlarından değil kuraklıktan dolayı yem bırakıldı
YEREL

KARAKIŞ ŞARTLARINDAN DEĞİL KURAKLIKTAN DOLAYI YEM BIRAKILDI
Karpuzlu yeni yılı ışıl ışıl bekliyor
YEREL

KARPUZLU YENİ YILI IŞIL IŞIL BEKLİYOR
Aracınızın kış bakımını yaptırmadan yola çıkmayın
YEREL

ARACINIZIN KIŞ BAKIMINI YAPTIRMADAN YOLA ÇIKMAYIN
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI'NDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
ADÜ birimlerinde bilişim alt yapısı geliştiriliyor
YEREL

ADÜ BİRİMLERİNDE BİLİŞİM ALT YAPISI GELİŞTİRİLİYOR
AYESOB Başkanı Çetindoğan: Esnaf Hayal Kırıklığına Uğratıldı
YEREL

AYESOB BAŞKANI ÇETİNDOĞAN: ESNAF HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATILDI
Efeler Belediye Zabıtası'ndan Çevik Kuvvet'e moral ziyareti
YEREL

EFELER BELEDİYE ZABITASI'NDAN ÇEVİK KUVVET'E MORAL ZİYARETİ