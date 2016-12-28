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Mollaarap ve Dikkaldırım'da trafik düzenlemesi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Mollaarap ve Dikkaldırım'da trafik akışı yeniden düzenlenecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mollaarap Mahallesi'nde Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bahçe duvarının yıkımı sebebiyle Eşrefiler Caddesi trafik akışına kapatılacak. Dikkaldırım Mahallesi'nde ise Mihraplı Parkı önünde Bursagaz kazı çalışması yapacak. Bundan dolayı Dikkaldırım Caddesi trafik akışına kapatılacak. Dikkaldırım Caddesi'ndeki trafik akışı 30 Aralık Cuma günü, Eşrefiler Caddesi'ndeki trafik akışı da 14 Ocak Cumartesi günü normal seyrine dönecek.

(MŞ)



28.12.2016 13:37:12 TSI

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