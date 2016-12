YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Özaltun'dan kar temizliği ekibine teşekkür ziyareti

Başkan Özaltun'dan kar temizliği ekibine teşekkür ziyareti



KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçe genelinde etkili olan ve günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışının ardından başlatılan kar temizliği mesaisinde görev alan belediye personelini ziyaret etti.

Başkan Özaltun, kendisine eşlik eden Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Fahri Koçer ve bazı mahalle muhtarları ile birlikte belediyenin fen işleri müdürlüğünde faaliyet gösteren Makine İkmal Bakım Onarım ve Kademelerini ziyaret etti.

Ziyarette, Beyşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan kar temizliği ekibinde yer alan personele günlerdir yürüttüğü başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Özaltun, "Bugünlerde hepimiz fedakarlık yaparak, kendimizden fedakarlık yaparak, gece gündüz demeden vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Tabi bunu bir kısım vatandaşımız takdirle karşılıyor bir kısım vatandaşımız ise eleştirebiliyor. Eleştirmek de eleştirenlerin en doğal hakları. Ama her ne olursa olsun biz vatandaşımıza hizmet etmekle mükellefiz ve görevliyiz. Hizmet etmeye de devam ediyoruz, etmeye devam edeceğiz"dedi.



"Kar temizliği ekiplerine kiralanan araçlar da destek verdi"

Kar temizliğinde dünyada hangi teknoloji varsa, Beyşehir'de de o teknoloji ile ilçeye hizmet verdiklerini anlatan Özaltun, araç ekipman noktasında Belediye olarak geldikleri nokta hakkında da konuştu. 2014 yılında göreve geldiklerindeki araç sayısına dikkat çeken ve şu an ise filonun 2014'e göre iki ya da üç katı daha da güçlendiğine vurgu yapan Özaltun, buna rağmen mevcut araçların yetersiz kalmasından dolayı kar temizliği ekibine takviye ve destek olarak ilave firmalardan kepçe ve greyder gibi iş makinesi ve tuzlama araçları da kiraladıklarını belirtti. Amaçlarının, hem personelin daha az ve verimli, performanslı çalışmasını sağlamak, hem de vatandaşların mağduriyetinin önüne geçmek olduğunu dile getiren Özaltun, "Maddi problem gözetmeksizin yaklaşık 5 tane kepçe kiraladık. Ve bu iş makineleri, gerekse kendi kepçelerimiz, ekipmanlarımız değişmek suretiyle 67 mahallede birden çalışıyor ve hemşehrilerimize hizmet ediyor. Hemşehrilerimizden şunu istirham ediyoruz. Bizlerde hep anlatıyoruz, sizler de gördüğünüz zaman anlatın lütfen. Beyşehir dün sadece 12 mahalleydi. Bir ucundan bir ucuna 10 dakikada giderken bugün 120 kilometre çaplı bir coğrafyada hizmet ediyoruz. Zor şartlarda hizmet ediyoruz. Hemşehrilerimizden tabi bu çalışmaları sergilerken biraz da sabır istiyoruz. Bazen her yere aynı anda yetişmek mümkün olmayabiliyor. Bu noktada gece gündüz, sıcakta, soğukta özellikle sıcakta çalışmak bir nebze kolay ama soğukta çalışmak çok daha zor. Emeği geçen başta operatör arkadaşlarımıza, kaldırımlarımızı ve sokaklarımızı temizleyen personelimize, gecesini gündüzüne katarak mesai merhumu gözetmeksizin sevdiklerinden çoluğundan çocuğundan uzak kalan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık, hepinizden Allah razı olsun diyorum. En son 1988 yılında bu kadar kar yağmış, 1988 yılından bugüne kadar ilk defa bu kadar kar bu şekilde yağıyor. Ve meteorolojiden aldığımız raporlara göre de devamı gelecek inşallah, daha fazla yağsın tabii ki. Allah'ım bereketini daha fazla versin. Zira biz bir ay önce Beyşehir'imizde çiftçilerimizle beraber yağmur dualarına çıkıyorduk. Dolayısıyla bu toprağın yağmura ve suya ihtiyacı var. Bu yağan karlar da özellikle bu yer altı su seviyelerinin yükselmesini sağlayacak Konya'nın denizinin, Beyşehir Gölünün sularının yükselmesini sağlayacak" diye konuştu.

Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer de, Beyşehir'in mahallelerinde kar temizliğinde görev alan Beyşehir Belediyesi ekibine özverili bir çalışma sergilediklerinden ötürü teşekkür ettiğini ifade etti. Beyşehir'de karla mücadele çalışmaları yönünden kar yağışının günlerdir devam etmesine rağmen çok önemli bir sıkıntı yaşanmadığını da belirten Koçer, yapılan güzel işler olduğunu ve güzel hizmetler verildiğini, sürekli içerisinde oldukları vatandaşların da bu anlamda kendilerine memnuniyetlerini ifade ettiklerini kaydetti.

28.12.2016 13:36:43 TSI

