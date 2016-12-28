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Van'dan Halep'e duygulandıran yardım

- Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli:

- "Süphan, Hacıbekir ve Kurubaş mahallelerimizden gelen yardımlar beni çok duygulandırdı"



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Edremit Kaymakamlığı ve Edremit Belediyesi öncülüğünde Halep için toplanan yardım malzemelerinin yüklü olduğu 3 tır dualarla uğurlandı.

Yardım malzemesi yüklü tırların uğurlanması için Edremit ilçe merkezindeki Ulu Cami önünde düzenlenen törene Edremit Kaymakamı ve Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, AK Parti İlçe Başkanı Halis Bayramoğlu, kurum amirleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Edremit Kaymakamı ve Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Halep'te çok ciddi bir dram yaşandığını söyledi. Atıf Çiçekli, "Biz de Halepli kardeşlerimiz için ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde, tüm Türkiye'mizde olduğu gibi Van'ımızda da, Edremit'imizde de bir yardım seferberliği başlattık. Bu çerçevede Edremit Kaymakamlığımız, Edremit Belediyemiz, Edremit Müftülüğümüz, kamu ve özel kurumlar ve vatandaşlarımız çağrımıza cevap verdiler. Bu doğrultuda çok ciddi bir yardım topladık. Bu noktada çağrımıza cevap veren bütün vatandaşlarımıza ve kurumlarımıza çok teşekkür ederim. Allah herkesin yardımlarını kabul etsin" dedi.



Vanlı vatandaştan herkesi duygulandıran yardım kolisi

Her taraftan gelen yardımların kıymetli ve güzel olduğunu da dile getiren Atıf Çiçekli, "Süphan, Hacıbekir ve Kurubaş mahallelerimizden gelen yardımlar beni çok duygulandırdı. Özellikle bir büyüğümüzün gönderdiği kolinin içerisinde 6 tandır ekmeği, 2 kilogram portakal, 4 kilogram patates, 2 kilogram bulgur, yarım kilo erişte, yarım kilo pirinç ve 1 kilogram kuru fasulyeyi görünce tüylerim diken diken oldu. Söyleyecek bir söz bulamadım ve gözlerim doldu. Bu Çanakkale ruhudur. Allah hepsinden razı olsun. Allah yardımlarını kabul etsin" diye konuştu.



3 tır dolusu malzeme

Halep için 3 tır hazırlandığını kaydeden Atıf Çiçekli, "Bu arada tırlarımızda 27 ton gıda, 19 bin 500 adet elbise, 70'e yakın battaniye, 3 bin adet kadın ve çocuk iç giyimi, 3 bin 300 adet çocuk bezi, 80 kilo çocuk maması, 3 koli ilaç ve yine muhtelif yardım malzemelerini topladık ve tırlarımıza yükledik. Toplamda 3 tırımızı uğurlayacağız. Yardım kampanyası kapsamında Edremit Kaymakamlığı ve belediyesi personelimize, işçilerimize, operatörlerimize, şoförlerimize, mahalle muhtarlarımıza, imamlarımıza, Kur'an kursu öğreticilerimize, Vangölü Gıda Toptancılar Sitesi ve İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) esnafımıza ve Edremit halkımıza teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Ayrıca koordinasyonun sağlanmasında görev alan İHH ve Kızılay ekibine de teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Edremit İlçe Müftüsü Seyfullah Aruk tarafından okunan duanın ardından tırlar sınıra uğurlandı.

Yapılan uğurlamanın ardından Edremit Kaymakamlığı tarafından katılımcılara ayran aşı ikram edilmesiyle program sona erdi.

(MSA-Y)



28.12.2016 13:39:18 TSI

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