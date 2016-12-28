YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şehitler anısına 'Erciyes Şiir Akşamları' programı düzenledi.

Şehitler anısına 'Erciyes Şiir Akşamları' programı düzenledi.



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2016 yılı kültürel faaliyetleri kapsamında, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi işbirliği ile şehitler anısına 'Erciyes Şiir Akşamları' programı düzenledi.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş; "Bu vatanı uğruna cephelerde ve hain terör saldırılarında şehit düşen kahraman askerlerimize, emniyet mensuplarımıza ve sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet, ruhları şad olsun. Müdürlük olarak sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelerek ilimizde bu güne kadar kültürel ve sanatsal anlamda birçok faaliyet gerçekleştirdik. Bunlardan biri de çoğumuzun bildiği üzere şiir etkinlikleri olmuştur. Bu programımızı diğerlerinden, farklı kılan ise aziz şehitlerimiz anısına düzenlenmiş olmasıdır. Buradaki amacımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi bu günlerde Kurtuluş Savaşı'ndan sonra adeta ikinci Kurtuluş Savaşı verdiğimiz ülkemizde, milli hususiyeti uyandırarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir. Buradan şairlerimizin şiirleriyle bütün dünyaya bir kez daha haykırıyoruz ki, ülkemizin bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü, milletimizin istiklal ve istikbali için nasıl ki Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde Müslüman Türk Milletinin esir edilemeyeceğini, Türk Vatanı'nın parçalamayacağını bütün dünyaya gösterdik ise, bundan sonra da vatanımız üzerinde hain emeller besleyen bütün şer odaklarına karşı aynı iman gücü ve sağlam iradesiyle azim ve kararlılığıyla vatanımıza, milletimize ve cumhuriyetimize yönelik her türlü tehdit ve saldırılar karşısında millet olarak dik duruşumuzu sergilemeye devam edeceğiz. Konusu, bir tutku, bir sevda, vatan, millet ve bayrak sevgisi olan, bu şiir programının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi ve hoşgörü ruhunu, dizeleriyle yılmadan ve yorulmadan içinde yaşadığı topluma aktararak, insanı insana yaklaştıran şairlerimiz ve şiirleriyle, barış, dostluk, sevgi ve huzur dolu bir dünya dileğiyle hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum" dedi.

Sanatçı Namık Kemal Bilgin'in de sazıyla eşlik ettiği şiir akşamında birbirinden güzel şiirlerini seslendiren şairler dinleyicilere duygulu anlar yaşattı. Erciyes Şiir Akşamları programına katılan şairlere teşekkür belgesi verilerek program sona erdi.

(TB-Y



28.12.2016 13:39:27 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER