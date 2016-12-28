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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Medova Hastanesi ile Konya Adliyesi arasında sağlık protokolü imzalandı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 13:37
Medova Hastanesi ile Konya Adliyesi arasında sağlık protokolü imzalandı
Medova Hastanesi ile Konya Adliyesi arasında sağlık protokolü imzalandı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Adliyesi ile Medova Hastanesi arasında "Kurumsal Sağlık Protokolü" imzalandı.
Protokol gereği Konya Adliyesi'nde görevli hakim ve savcılar, adliye personeli, Konya Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çalışanları ile birinci derece yakınları Medova Hastanesinde sağlık hizmetlerinden indirimli yararlanabilecekler.
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, Medova Hastanesi Genel Müdürü Murat Kalafat, Medova Hastanesi İcra Kurulu Üyesi Dr. Seyit Karaca'nın katıldığı protokol imza töreni dün Konya Adliyesinde gerçekleştirildi.
Medova Hastanesi'nin yapacağı indirimli sağlık hizmetinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, adliye personelinin yoğun bir çalışma temposunda görevlerini yerine getirdiğini vurgulayarak, "İmzalanan bu protokol ile adliye personelinin hayat standartlarını yükseltmek istiyoruz. Medova Hastanesi modern, yeni ve kapsamlı bir sağlık anlayışıyla hizmet sunmakta. İmzalamış olduğumuz protokolün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Medova Hastanesi Genel Müdürü Murat Kalafat da, "Medova Hastanesi olarak bizler, uluslararası standartlarda, hasta odaklı hizmet anlayışımızla sağlık hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sağlıkta yeni, ancak tercih edilen bir marka olmaktan onur duymaktayız ve bunun bilinciyle her geçen gün daha iyi hizmetler ve imkanlar sunabilmek adına gelişmekteyiz. Halkımız en iyi hizmete layık ve bizde bunun için tüm ekip arkadaşlarımız ile birlikte ter döküyoruz. Bu protokolün bütün Konyalı Adliyesi personeline hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
İmzalanan protokol uyarınca Konya Adliyesi çalışanları ile birinci derece yakınları Medova Hastanesi'nde sunulan sağlık hizmetlerinden indirimli yararlanabilecek.
(ÖS-AH-Y)

28.12.2016 13:41:17 TSI
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