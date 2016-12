YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. GSO yılın son meclis toplantısını yaptı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 2016 yılının Türkiye ve tüm dünya için zor bir yıl olduğunu belirterek, ''Ama Gaziantep olarak hiçbir zaman yılmadık, var gücümüzle çalışmaya, üretmeye, ihracat yapmaya devam ettik'' dedi.

Konukoğlu, GSO Aralık ayı Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, dışarıda küresel ekonomide belirsizlik ve Ortadoğu'da yaşanan istikrarsız durum, içerde hain darbe girişimi ve terör olaylarının yaşandığı zor bir yılı geride bırakmak üzere olduğumuzu belirtti.

Konukoğlu, "2016 yılı tüm dünya için zor bir yıl oldu. Dünyada ekonominin daralması yetmiyormuş gibi üstüne üstelik hain bir ihanetle karşılaştık. Ama Gaziantep olarak hiçbir zaman yılmadık, sanayiciler olarak var gücümüzle çalışmaya, üretmeye, ihracat yapmaya devam ettik. Bundan dolayı tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.

İstanbul ve Kayseri'deki terör olayları ile Fırat Kalkanı Harekatında hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Konukoğlu, "Ülkemiz her geçen gün gerek ekonomimize yönelik saldırılara gerekse terör saldırılarına maruz kalıyor. Bin yıldır herkes bu ülkeyi yıkmak için elinden gelen çabayı gösterdi. Ama biz ayakta duruyorsak, binlerce yıl daha burada ayakta duracağımız konusunda zerre kadar tereddüttüm yok.Önemli olan birlik beraberliğimizi bozmayalım, kol kola girelim. Hiçbir ayrım yapmadan, safları daha sıkı hale getirelim.Ülkemizin geleceği birlik beraberliğimize bağlı" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisine yönelik saldırının da Türkiye ile Rusya arasında gelişen ilişkileri bozmak için yapılan bir provokasyon olduğunu bildiren Konukoğlu, olaydan duydukları üzüntüyü ifade ederek, Rus halkına ve devletine başsağlığı diledi.

"Yüksek katma değer ve teknoloji üretmeliyiz''

Konukoğlu, Gaziantep sanayisi ve ihracatına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Türkiye'de en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında beşinci sırada yer alan Gaziantep'in, Ocak-Kasım 2016 dönemi ihracatının binde 9 gibi küçük oranlı düşüşle 5 milyar 708 milyon dolar olduğunu anımsatan Konukoğlu, ihracat rakamını artırarak daha üst sıralara çıkmayı istediklerini söyledi.

GSO Başkanı Konukoğlu, dış ticaret fazlası veren bir şehir olarak ülkeye net döviz girdisi sağladıklarının altını çizdi.

Gaziantep imalat sanayisinin teknolojik düzeyine bakıldığında düşük teknoloji ve orta düşük teknolojinin ağırlıkta olduğunu bildiren Konukoğlu, sanayinin kabuk değiştirmesi, daha yüksek katma değer oluşturması ve teknoloji üretmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni yılın, İslam alemine ve tüm dünyaya barış getirmesini temenni eden Konukoğlu, "Kara günleri inşallah 2016'da geride bıraktık. Bundan sonra önümüz açık. İnşallah birlik beraberlik içinde daha iyi bir 2017 yaşarız, bütün İslam alemine, milletimize ve şehrimize huzur ve bereket yılı olur'' ifadelerine yer verdi.

''2017'de sağlıklı gündemimize bir an önce döneriz''

Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu, terör olaylarının bir an önce son bulmasını temenni etti.

Topçuoğlu, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesinden dolayı Rus halkına ve devletine başsağlığı dileklerini de iletti.

Ülkemiz için 2016 yılının ekonomik ve siyasi açıdan zor bir yıl olduğunu belirten Topçuoğlu, "Özellikle 15 Temmuz'da demokrasiye yapılan saldırı çok şükür halkımızın iradesi ile bertaraf edildi, ancak bunun sancılarını bugüne kadar çektik. Temenni ediyoruz ki, 2017 yılında sağlıklı gündemimize bir an önce döneriz. Ülke olarak zor dönemden geçiyoruz, her zamankinden fazla birlik beraberliğe, kenetlenmeye, ülkemiz için çalışmaya, mücadele etmeye ihtiyacımız var. Toplumda, çevremizde birlik beraberliği en iyi şekilde görüyoruz. İnşallah hep böyle devam edecek. Gaziantep sanayisi olarak da önceliğimiz üretim, istihdam ve ihracatın devamıdır'' şeklinde konuştu.

Hükümetin, özellikle KOBİ'lere yönelik başlattığı nefes kredisinin can suyu olacağını belirten Topçuoğlu, ihracat kredilerinde uygulanan kolaylıklar ve önümüzdeki dönem yapılacak yeni düzenlemelerden dolayı hükümete teşekkür etti.

Meclis Başkanı Topçuoğlu, 2017 yılının öncelikle terör ve savaşların bittiği huzurlu bir yıl olmasını dileyerek, konuşmasına son verdi.



28.12.2016 13:44:20 TSI

