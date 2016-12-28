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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Salihli TSO'nun 2017 bütçesi 1 milyon 688 bin TL

28 Aralık 2016 Çarşamba, 13:41
Salihli TSO'nun 2017 bütçesi 1 milyon 688 bin TL
Salihli TSO'nun 2017 bütçesi 1 milyon 688 bin TL

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki kısa adı TSO olan Ticaret ve Sanayi Odası, yılın son meclis toplantısını meclis üyelerinin yanı sıra meslek komiteleri üyelerinin de katılımıyla genişletilmiş olarak gerçekleştirildi. Üye aidatları ve belge ücretlerinin aynı kalmasına karar verildiği mecliste bütçe 1 milyon 688 bin TL olarak bağlandı.
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, Kasım ayı hesaplarının ibra edildiği yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis üyelerinin yanı sıra meslek gruplarını temsilen komite üyelerinin de katıldığı genişletilmiş meclis toplantısında Yönetim Kurulu'nun bir ay içinde gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında detaylı olarak bilgi sunuldu.
Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, meslek komitesi üyelerine seslenerek başladığı konuşmasında, "Sizler bizim kılcal damarlarımızsınız. Sektörünüzdeki gelişmeleri olumlu veya olumsuz bizimle paylaşın. Kendi grubunuzdan üyelerimizin sorunlarını bize iletin ki, çözüm bulmaya çalışalım. Sizlerle daha iç içe görev yapmak arzusundayız" dedi.
Dört yıldır oda üyelik aidatlarını ve belge ücretlerini artırmadıklarını ifade eden Yüksel, reel sektörün sıkıntı içinde olduğunu, bu nedenle TOBB'un 'nefes kredisi' uygulamasına 1 milyon TL ile katılarak, sıkıntıda olan üyelere uygun faizli kredi verilmesini sağladıklarını kaydetti. Yüksel, 50 bin TL ile sınırlı olan krediyi gerekirse 100 bin TL'ye çıkarabileceklerini vurguladı. En büyük sıkıntının terör konusunda yaşandığı görüşünü savunan Yüksel, "Terör bizi en çok sıkıntıya sokan konudur. Yıllardır PKK ile mücadele edilirken, şimdi bir de DEAŞ ve FETÖ belası çıktı. Canımız yanıyor. Bu duruma nasıl geldik? Terörün bitirilmesini ve ekonomiye odaklanılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.
Ekonomide yaşanan sıkıntı nedeniyle pek çok işadamının ödeme güçlüğü içinde bulunduğunu ve sicillerinin bozulduğunu ifade eden Yüksel, sicil affının bir an önce çıkarılması gerektiğinin altının çizdi. Organize Sanayi Bölgesi hakkındaki son gelişmeleri de meclis üyeleri ve meslek komiteleri üyeleriyle paylaşan İbrahim Yüksel, şunları söyledi:
"OSB'nin 2. kısmının kamulaştırması ile ilgili çalışmalar en geç Şubat ayında tamamlanıp arsaların satışına başlanacak. Son yapılan Müteşebbis Kurulu toplantısına Valimiz, Kaymakamımız ve Belediye başkanımız katıldı. Arsa birim fiyatları tespit edildi. Arsaların metrekaresi 70 TL'den, altyapı dahil olarak satışa sunulmasına karar verildi. Komşu ilçelerdeki OSB'lere göre fiyatımız yine uygun kaldı. Doğalgazın bir an önce OSB'ye getirilmesi için girişimler devam ediyor. 2017 programına aldırmaya çalışıyoruz. Bir de Gümrük Birimi'nin kurulması sağlanırsa, Salihli OSB pek çok açıdan örnek bir OSB haline gelecek. Bunun için milletvekillerimizden yardım bekliyoruz."
Salihli TSO'nun 2016'nın son Meclis Toplantısı'nda yeni yılın bütçesinin 1 milyon 688 bin TL olması oybirliği ile kabul edildi. Meclis ve meslek komiteleri üyeleri meclis toplantısından sonra hep beraber Salihli Elf tesislerinde düzenlenen yemeğe katıldı.
(BA-SC)

28.12.2016 13:42:58 TSI
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